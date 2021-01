Bouwplannen Betondak in Arkel kunnen definitief doorgaan

ARKEL • Op het Omgevingsplan voor het bouwproject op de locatie Betondak in Arkel zijn geen bezwaren binnengekomen. Hierdoor is dit plan onherroepelijk geworden en kan het project definitief doorgaan.

Eind september keurde de gemeenteraad het Omgevingsplan al goed. Eind 2020 is de bodemsanering van fase A (gebied dat als eerste ontwikkeld gaat worden) van het Betondakterrein afgerond. Dit deel van het terrein is overgedragen aan projectontwikkelaar Synchroon.

Synchroon gaat het terrein verder gereed maken om woningen te kunnen bouwen. De eerstvolgende stap is het ophogen van het terrein in fase A. Deze werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar.

Sloop fabriekshallen start in januari

De voorbereidingen voor de sloop van de fabriekshallen in fase B en C (later te ontwikkelen delen van het plangebied) zijn afgerond. Vanaf maandag 11 januari starten de bovengrondse sloopwerkzaamheden van die fabriekshallen en bijbehorende bouwwerken.

Het kantoor bij de inrit van het terrein blijft vooralsnog staan. Dit gebouw wordt gebruikt door de aannemers en zal op termijn gesloopt worden. Dat geldt ook voor de funderingen van genoemde fabriekshallen. Ook die worden later gesloopt waarna ook daar nog plaatselijk bodemsanering zal plaatsvinden. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie is begin december van start gegaan. Zij wordt betrokken bij de uitwerking van de verschillende deelplannen binnen dit gebied. De commissie gaat erop toezien dat de te ontwikkelen plannen passend zijn in de omgeving (dorpskarakter, niet te stedelijk).

De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier mensen, die zijn aangewezen door de dorpsraad van Arkel, de dorpsraad van Hoogblokland, de gemeente Molenlanden en Synchroon.

Bouwhoogte

In het Omgevingsplan (nieuwe term voor een bestemmingsplan) zijn kaders vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de bouwhoogte, het bouwvlak en de bestemming (wonen, natuur of water bijvoorbeeld). Synchroon werkt deze kaders verder uit en doet hiervoor de benodigde onderzoeken. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven wanneer de eerste woningen gebouwd en opgeleverd gaan worden.