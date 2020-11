Cees en Marije IJzerman maken met nieuwe winkel op Vuilendam droom waar

BRANDWIJK/OTTOLAND • Een twee keer zo grote winkel bouwen én op de Vuilendam blijven; Cees en Marije IJzerman van IJzerman Tweewielers kregen het voor elkaar. Het komende jaar verrijst er een gebouw met de nieuwe zaak, een onderkomen voor Kaaswinkeltje Hoogendoor en appartementen.

“We krijgen daar de ruimte om onze fietsen op een veel betere manier te presenteren en bijvoorbeeld de verhuur van fietsen verder uit te bouwen”, vertellen Cees en Marije. Met een lach: “We zijn er vooral trots op dat we iets bereikt hebben waarvan de hele wereld zei: ‘Als je denkt dat voor elkaar te krijgen, ben je zo gek als een deur.”

Een belangrijke rol in de nieuwbouwplannen speelde de vader van Cees, Goof. Voor zijn overlijden had Cees vele gesprekken met hem. “Hij zei tegen me: ‘Jongen, als je straks net als ik op je leven terugkijkt, zorg dan dat je geen spijt hebt van kansen die je hebt laten liggen.’ Daarbij kwam dat een goede vriend van me, Bert Vlot, zijn goedlopende slagerij op de Vuilendam achter zich liet, zijn hart volgde en naar Frankrijk ging. Het zorgde er beide voor dat ik na ging denken: wat wil ik in de komende dertig jaar? Fietsenmaker blijven, maar daarvoor was een nieuwe grotere winkel wel noodzakelijk.”

Gazelle

Al jaren zat het in zijn hoofd: uitbreiden, heel graag. Maar dan wel op zijn geliefde thuisplek: de Vuilendam. “En dat was heel lastig. Kijk om je heen. Het zit hier allemaal al dicht op elkaar. Wat trouwens meespeelde is dat fietsenmerken als Gazelle en Batavus steeds hogere eisen stellen aan hun dealers. Daar moet je aan voldoen, anders leveren ze gewoon niet aan je.”

Cees en Marije gaan zelf ook wonen in één van de appartementen boven de winkel. “Ons huis bij de huidige winkel is al verkocht aan iemand die geboren en getogen is op de Vuilendam en hier ook nooit meer weg wil. De opslag en de vuurwerkbunker die we hier hebben, houden we wel aan. Dit jaar kunnen we helaas geen vuurwerk verkopen, maar dat hopen we volgend jaar weer op te pakken.”

Sloop

De sloop van kaas- en broodwinkeltje Hoogendoor gaat begin december van start. “Zij hebben een tijdelijke locatie aan de andere kant van de weg.” Over een jaar moet het nieuwe pand klaar zijn. De beschikbare appartementen zijn bijna allemaal verhuurd.

Over de huidige locatie van IJzerman Tweewielers lopen nog gesprekken. “Er zijn meerdere belangstellenden die hier appartementen van willen maken. Daar hopen we samen uit te komen.”

De volledige versie van het interview staat deze week in Het Kontakt.