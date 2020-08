Zes generaties koeien op boerderij De Verwondering in Goudriaan

GOUDRIAAN • Op boerderij De Verwondering in Goudriaan hadden ze afgelopen week een primeur: zes generaties koeien.

De 'stammoeder' was Bartje 238, de publiekslieveling op de 'Beste boerenkoe-verkiezing' van de Fokveedag van Hoornaar in 2013. Deze Bartje is zestien jaar geworden en heeft de magische grens van 10.000 liter vet/eiwitproductie gehaald. De zes dames op de foto zijn uit deze Bartje voortgekomen en heten dus ook allemaal Bartje, maar met een oplopend nummer.

De koe links is de oudste van deze rij; elf jaar. Daarop volgt dochter, kleindochter, achterkleindochter, achter-achterkleindochter en tot slot het kalfje van één week oud.

Speerpunten

"Bij boerderij De Verwondering in Goudriaan zijn fokkerij en duurzaamheid twee belangrijke speerpunten", laat Jan Vonk weten. "Al jaren werken wij naar volle tevredenheid vanuit de visie van Triple A en streven we naar een hoge leeftijd bij afvoer. Niet zoeken naar het maximale, maar naar het optimale voor de koe."

Hij vervolgt: "Maar zes generaties op één foto is natuurlijk ook gewoon het geluk hebben dat er steeds vaarskalfjes geboren werden. Of, zoals op het bedrijf vaak gezegd wordt: 'Je kunt niet altijd zes gooien, maar soms wel.'"