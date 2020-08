Ben je als bedrijf al jaren druk bezig met zoekmachine optimalisatie (SEO) en Google Ads? En post je je helemaal suf op social media en ben je zelfs de laatste jaren serieus aan de slag gegaan met content marketing? Voldoende bezoekers dus op je website! Maar hoe zit het dan met de conversie op je website? Leveren al die bezoekers wel voldoende aanvragen / omzet op?

In dit artikel geven we je 19 belangrijke tips om meer conversie te realiseren. Gebruik deze tips en je website zal meer opleveren dan hiervoor.

Professioneel webdesign

Het grootste deel van je bezoekers beslist binnen 2-3 seconden of ze wel of niet op de website blijven en zich gaan verdiepen in je webteksten. Aangezien we allemaal visueel ingesteld zijn is het design van je website essentieel voor de beslissing om wel of niet te gaan lezen.

Het is dus van groot belang dat je website snel laadt en dat het design er professioneel uitziet, dus plaats vooral ook geen met je eigen mobiele telefoon gemaakte foto's of slechte stockfoto's. Voorkom ook zeker de 13 in een dozijn WordPress thema's of een zelfgemaakt logo.

Een goed werkende website

Trage websites, links die niet werken of functionaliteit die ontbreekt of niet goed werkt. Misschien dat een goed werkende website niet enorm bijdraagt aan je geloofwaardigheid, maar een slecht werkende website breekt je geloofwaardigheid wel enorm af.

Content

Je bezoekers willen content op je website die aansluit bij hun informatiebehoefte. Ze willen weten waarom ze jouw product moeten hebben, waarom ze voor jou moeten kiezen.

Daarnaast moet je content er ook voor zorgen dat mogelijke twijfels die bezoekers hebben weggenomen worden. Als je webteksten dan ook nog verleiden en aanzetten tot actie ...

Garanties

Klanten willen niet met lege handen komen te staan na een aankoop, daarom geven bijna alle grote succesvolle bedrijven online garanties (bijvoorbeeld gratis terugsturen, gratis repareren binnen de eerste 2 jaren).

Laat je resultaten zien

Als je claimt goed te zijn moet je dat ook kunnen laten zien. Niets werkt zo overtuigend als een indrukwekkende portfolio. De meeste succesvolle bedrijven hebben hun portfolio dan ook meestal binnen 1 klik beschikbaar.

Reviews

Tevreden klanten zijn de basis voor een succesvolle toekomst, helemaal als ze de rest van de wereld willen laten weten hoe tevreden ze zijn over je product of dienst. Denk hierbij niet alleen aan product reviews in een webshop of algemene reviews via tools als de Feedback Company of Kiyoh, maar ook reviews op Facebook, LinkedIn en Google+

Testimonials

Tevreden klanten die uitgebreid hun verhaal doen, als dat geen nieuwe klanten over de streep trekt! Van simpele quotes naar uitgebreide video-testimonials, hoe persoonlijker hoe beter.

Lijst met klanten

Name dropping is super om in een paar seconden een goede indruk te maken, daarom hebben veel websites ook ruimte op hun homepage ingeruimd voor logo's van de belangrijkste klanten.

Bloggers kunnen in dit geval refereren naar andere websites waar een artikel van hen is opgenomen of waar er wordt verwezen naar een artikel van hen.

Pronk met het aantal klanten

Dit grijpt natuurlijk ook terug op het principe sociale bewijslast van Cialdini (net zoals de tips hierboven). Doe je liever zaken met een organisatie die al honderden klanten heeft of met een bedrijf met maar 5 klanten? De meeste mensen kiezen voor een organisatie met veel klanten uiteraard.

Onderscheidingen

Heb je als bedrijf of professional een onderscheiding ontvangen voor je werk. Laat het je bezoekers weten!

Maak het persoonlijk

Hou of maak het persoonlijk, mensen doen nog steeds zaken met mensen en organisaties zijn geen robots. Laat op je 'over ons' pagina zien hoe je organisatie in elkaar steekt, wat je geschiedenis is en wat je visie / missie is.

Maak het nog persoonlijker door je medewerkers met naam en foto te tonen op je website, zodat bezoekers zien met wie ze eventueel in zee gaan.

Fysiek adres

Ook al ben je voor 100% een online business, mensen krijgen toch nog vaak meer vertrouwen als er een fysiek adres is. Niet dat ze je deur plat zullen lopen, maar het idee dat ze langs kunnen komen zorgt voor vertrouwen.

Zorg voor goede support

Via telefoon, e-mail, WhatsApp of chat. Bezoekers willen vaak geholpen worden of in ieder geval het gevoel hebben dat ze snel geholpen zullen worden.

Blog!

Door zakelijk te bloggen laat je zien dat je actueel bent en verstand van zaken hebt. Op basis van het autoriteitsprincipe van Cialdini verhoog je zo de kans op conversie weer. En …. blijf bloggen Een blog dat al een jaar niet meer is bijgewerkt schept niet echt vertrouwen bij je bezoekers. Sommige bezoekers zullen zich bijvoorbeeld afvragen of je nog wel op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de branche of nog erger of je überhaupt nog wel bestaat als bedrijf.

Zogenaamde Trust symbolen

Denk hierbij aan logo's van brancheverenigingen, ISO-certificaten, webshop keurmerken, maar ook zoiets als een SSL certificaat.

Privacy Policy

Sinds de AVG is dit nog belangrijker geworden. Mensen willen weten wie er wat mag / gaat doen met hun gegevens. Het ontbreken van een privacy policy of een standaard privacy policy zorgen voor minder vertrouwen bij je bezoekers.

Vindbaarheid in Google

Niet (goed) gevonden worden in Google doet afbreuk aan je imago. Mensen vertrouwen websites die goed scoren in Google meer dan websites die nauwelijks vindbaar zijn. Het meeste vertrouwen krijg je door te scoren in de organische resultaten (SEO), omdat een groot deel advertenties nog steeds wantrouwt, maar steeds meer onderzoeken laten zien dat zowel in de betaalde (SEA) als de organische resultaten goed scoren zorgt voor betrouwbaarheid.

Authenticiteit

Wees jezelf, in je design, je content en je communicatie, zodat je niet een 13 in een dozijn website wordt. En ook om te voorkomen dat je door de mand valt als je eenmaal aan tafel zit. Schrijf zoals je bent en je krijgt de leads en klanten die bij je passen.