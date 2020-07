Nieuw onderkomen voor Wemmers Installatiebedrijf

BLESKENSGRAAF/SLIEDRECHT • Wemmers Installatiebedrijf is in de afgelopen week verhuisd van Bleskensgraaf naar Sliedrecht.

“We hebben hier een prachtig pand kunnen betrekken aan de Sportlaan 391”, vertelt bedrijfsleider Almar Vos. De hal op het Sliedrechtse industrieterrein is groter dan het oude onderkomen aan de Van Beukelaarweg in Bleskensgraaf.

“Het is een mooie uitvalsbasis voor ons bedrijf. We bedienen van oudsher de Alblasserwaard, maar zijn ook georiënteerd op het gebied eromheen. Hier zitten we dichtbij de snelweg en aan de rand van polder.”

Wemmers Installatiebedrijf werd opgericht in 1972 en is vrijwel vanaf de start gevestigd geweest in Bleskensgraaf. Almar: “We hadden daar graag gebleven, maar het pand waarin we zaten, huurden we van de vroegere eigenaar van het bedrijf. Hij had het pand te koop staan en heeft het verkocht aan de hoogste bieder, en dat was TTA Groep. Hiervoor hebben we alle begrip, alhoewel we het jammer vinden dat we nu uit Bleskensgraaf moeten vertrekken.”

“Het voelt als het verlaten van je roots”, legt Almar Vos uit. “Vooral voor een aantal werknemers die al vele jaren werken voor Wemmers Installatiebedrijf, was het wel even slikken. Aan de andere kant ziet iedereen dat dit een mooie plek is en dat we ons hier verder kunnen ontwikkelen." Er werken 26 mensen bij Wemmers Installatiebedrijf.

Het nieuwe onderkomen aan de Sportlaan 391 in Sliedrecht is functioneel ingericht met beneden de kantoren, inclusief de natte groep voor de monteurs en het kantoor voor de service en magazijn manager. Op de bovenverdieping zijn de bedrijfskantine en het archief ondergebracht.

Wemmers Installatiebedrijf is een bedrijf dat een totaalpakket aanbiedt, met diensten op het gebied van ontwerpen, leveren en installeren van sanitair, centrale verwarmingsinstallaties, elektra, loodgieterswerk, dakwerk (lood en zink), gastoestellen (inclusief het onderhoud daarvan) en koelings- en ventilatiesystemen.

Wemmers Installatiebedrijf is tevens helemaal meegegaan in de verduurzaming die overal aan de gang is. Dus ook voor zonnepanelen en warmtepompen heeft Wemmers alle kennis en producten in huis om haar klanten optimaal te bedienen.

Vanaf komende zaterdag 1 augustus sluit het kantoor en stoppen de reguliere werkzaamheden vanwege de zomervakantie. De service-afdeling blijft uiteraard geopend.

Voor meer informatie: 0184-691445, info@wemmers-bv.nl of www.wemmers-bv.nl.