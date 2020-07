‘Nieuwe Veerstoep Bergambacht veiliger, efficiënter en aantrekkelijker'

BERGAMBACHT • De verkeersstroom van en naar de pont in Bergambacht moet met de nieuwe veerstoep soepeler verlopen. De haakse bocht in de huidige situatie verdwijnt. Verder zorgen aanpassingen bij de af- en toeritten voor een betere scheiding tussen het fiets- en autoverkeer.

Eén en ander blijkt uit het definitieve ontwerp van de herinrichting van de (verlegde) Veerstoep in Bergambacht, dat ingenieursbureau RPS bij de gemeente heeft neergelegd. Het wordt na de zomervakantie behandeld in de gemeenteraad.

Uniek

“De aanpak van de nieuwe Veerstoep in Bergambacht is vanuit meerdere doelen uniek”, licht Marco van Leeuwen namens RPS toe. “Zo voorziet het ontwerp niet alleen in een veiligere en efficiëntere infrastructuur. Ook zorgt het voor een aantrekkelijker leef-, woon- en werkgebied.”

Rijkswaterstaat kwam in 2015 met het initiatief een overnachtingshaven voor schepen aan te leggen ter hoogte van Bergambacht. Hiervoor moest de Veerstoep in eerste instantie 30 meter verlengd worden.

Van Leeuwen: “Dat stuitte op weerstand vanuit de omgeving, omdat de nautische veiligheid van de veerpont mogelijk in het geding zou komen. Intussen had de gemeente ook al vastgesteld dat de oeverconstructie in slechte staat verkeerde en niet meer aan de moderne eisen voldeed. Het project raakte in een impasse en lag ruim twee jaar stil. RPS werd gevraagd om een doorstart te maken en met een door alle betrokkenen gedragen ontwerp te komen.”

Veiligheid

Prioriteit nummer één in het ontwerp was volgens Van Leeuwen de nautische en verkeersveiligheid: “In de overnachtingshaven worden grote binnenvaartschepen afgemeerd. De nautische eisen zijn streng op het oog van veiligheid. Door de veerstoep in het aangepaste ontwerp ongeveer 30 meter naar het westen te verleggen, komt er beter zicht op de rivier. De aanpassing van de nieuwe veerstoep zorgt ervoor dat het autoverkeer van en naar de veerpont soepeler zal verlopen en niet, zoals in de huidige situatie, in een haakse bocht.”

Verder zorgen aanpassingen bij de af- en toeritten voor een betere scheiding tussen het fiets- en autoverkeer. Er komt onder meer een aparte fietsstrook. Daarnaast wordt het bestemmingsverkeer voor de veerpont en het achtergelegen bedrijventerrein beter van elkaar gescheiden.

Van Leeuwen: “Tegelijk met genoemde ingrepen is er binnen het ontwerp ook gekeken naar het esthetisch verbeteren van de entree van Bergambacht . Het gebied wordt heringericht met onder meer nieuwe oeverconstructies van damwanden, een kademuur en basaltglooiingen, met daarnaast aandacht voor groen en recreatie. Er komen een boulevard en wandelpad. Ook zijn er extra parkeerplaatsen voor het nabijgelegen restaurant ingetekend. Zo moet er een win-win situatie voor alle partijen ontstaan.”

(bron: rps.nl)



Zie ook de 3D-weergave: