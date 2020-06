Vijfheerenlanden aan de slag met sluipverkeer

MEERKERK • Als het aan wethouder Huib Zevenhuizen van Vijfheerenlanden ligt, gaat de gemeente al in 2021 aan de slag met de aanpak van het sluipverkeer.

Dat zei hij vorige week tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Economie. “Wat mij betreft, gaat de spa nu al de grond in. Maar om besluiten te nemen, hebben we andere partijen nodig. We kunnen niet op eigen houtje ergens stoplichten neer gaan zetten.”

Probleem is dat sluipers vanwege de drukte op de snelwegen routes binnendoor zoeken, waardoor de bereikbaarheid van de kernen van Vijfheerenlanden in gevaar komt. De commissie boog zich over het voorstel van B&W om akkoord te gaan met de conclusies van het onderzoek naar het sluipverkeer en in te stemmen met het uitwerken van de voorgestelde oplossingen.

In de tweede helft van 2019 voerde Arane Adviseurs een kentekenonderzoek uit en presenteerde op basis daarvan een aantal oplossingen. Vervolgens voerde de gemeente overleg met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Waterschap Rivierenland.

Knelpunt

Grootste knelpunt is het sluipverkeer in de avondspits dat naar het zuiden de A2 bij motel Vianen verlaat en via de Bentz-Berg, Lexmondsestraatweg, Oude Rijksweg en Lakerveld naar de oprit van de A27 in Lexmond gaat. Voor de Bentz-Berg levert dat een belasting van pakweg 600 sluipers per uur op. Omdat diezelfde oplossing voor een deel ook wordt gekozen door sluipverkeer vanaf de A27 zijn de problemen rond Vianen het grootst.

Omdat de sluiproutes te aantrekkelijk zijn, de route van de afrit A2 Vianen naar de oprit A27 in Lexmond is in de avondspits een minuut of vijf sneller dan via de rijksweg, zijn de oplossingen erop gericht het sluipverkeer te 'ontmoedigen'. Dat gebeurt door toeritdosering bij de oprit van de A27 bij Lexmond en door het verkeer dat in Vianen de A2 wil verlaten richting de Bentz-Berg langer voor het rode licht te laten wachten.

Bovendien wordt voorgesteld de reistijd tussen Vianen en Lexmond te vertragen door onderweg een doseerpunt in te bouwen. Sluipers die ‘s morgens naar het noorden gaan naar de aansluiting op de A27 bij Vianen worden ontmoedigd door dynamische informatie op de A2 die duidelijk maakt dat de reistijd over de lokale wegen niet korter is dan via de snelweg.

Bij verdere groei van het sluipverkeer wordt gedacht aan de realisatie van een selectieve toegang met camerabewaking. Voor sluipers die ‘s avonds via Everdingen naar het zuiden gaan, worden minder concrete maatregelen voorgesteld. Het onderzoek naar sluipverkeer rond Leerdam heeft zo weinig opgeleverd dat nader onderzoek nodig is en er nog helemaal geen oplossingen worden genoemd.

Kritisch

De fracties waren blij met het onderzoek, maar uitten ook kritiek. “De oplossingen concentreren zich op Vianen, voor de rest is nader onderzoek nodig. De maatregelen zijn niet meer dan een doekje voor het bloeden”, zei Teus Meijdam (VHL Lokaal).

Hij wees op de problemen in Leerdam, Meerkerk en Nieuwland. Die hadden ook de aandacht van CDA-er Henk van Nieuwenhuizen en SGP-er Kees Vermaat. “Google Meerkerk en je komt sluipverkeer tegen. Maar in het voorstel komt Meerkerk niet terug. Een gemiste kans”, vond Vermaat.

Klaas de Zwaan (D66) schrok van de metingen op de Bentz-Berg: “Soms 650 sluipers per uur. Het levert automobilisten een paar minuten winst op, maar wat heeft dat een impact op woongenot, luchtkwaliteit en veiligheid.”

Vanwege diezelfde getallen vroeg PvdA-er Joop van Montfoort aandacht voor weggebruikers die deze weg over willen steken. ChristenUnie en VVD vroegen B&W de knelpunten voortvarend aan te pakken. “We zijn hier al jaren mee bezig, het gaat om de bereikbaarheid van de kernen”, vonden Harry Wolting en André van der Leest eensgezind.

Inwoners betrekken

Die toezegging kregen ze van wethouder Zevenhuizen, die bovendien beloofde de inwoners bij de uitwerking van de maatregelen te betrekken. Hij stelde vast dat de situatie in Leerdam niet al te zorgelijk is.

“Mogelijk is daar nader onderzoek nodig, maar dat doen we in samenhang met andere ontwikkelingen rond Leerdam.” En over Meerkerk en Nieuwland: “Het rapport is duidelijk: daar is geen sluipverkeer. De problemen in Meerkerk ontstaan door calamiteitenverkeer. Als er iets gebeurt op de A27 staat het vast in Meerkerk. Maar daar zijn al oplossingen voor bedacht.”

Zevenhuizen legde ook nog eens de werking van het dynamisch verkeerssysteem uit: “Door vertraging in te bouwen op de route waar je geen sluipverkeer wil hebben, bijvoorbeeld door een doseersysteem, verleiden we automobilisten op de snelweg te blijven. De boodschap is: hier gaat u sneller.”

Overigens benadrukte Joop van Montfoort dat alle maatregelen eigenlijk doekjes voor het bloeden zijn: “Dit is symptoombestrijding. De echte oplossing is de verbreding van de A27. Tot die tijd houden we last van sluipverkeer.”

Donderdag 11 juni staat het onderwerp op de raadsagenda.

door André Bijl