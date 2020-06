Cadeaubon voor energiebesparingen voor woningeigenaren in Molenlanden

MOLENLANDEN • Woningeigenaren in gemeente Molenlanden kunnen 45 euro cadeau krijgen voor de aanschaf van kleinschalige energiebesparende producten.

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop, ledlampen, een tijdschakelklok of radiatorfolie. Hierover ontvingen zij afgelopen week een flyer door de bus. Met dit aanbod wil de gemeente woningeigenaren op weg helpen om hun woning te verduurzamen en energie te besparen. De cadeaubon kan tot en met 13 juni aangevraagd worden via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden. Hierbij geldt de regel ‘op is op’.

Energie besparen

Samen met inwoners, verenigingen en ondernemers bouwt de gemeente aan een duurzame toekomst. Wethouder Teunis Jacob Slob: “Het is belangrijk dat we ons energieverbruik verminderen door energie te besparen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgt ook voor een lagere energierekening en meer comfort in huis. En energie besparen kan al met kleine, simpele maatregelen. Vandaar dat we inwoners met een koopwoning willen aanmoedigen om dit te doen. Voor huurders in onze gemeente wordt momenteel door woningcorporaties samen met de gemeente bekeken of er een soortgelijke actie na de zomer kan worden opgezet.”

Cadeaubon aanvragen

Om bewoners te helpen hun woning te verduurzamen, werkt de gemeente samen met Het Nieuwe Wonen en het Regionaal Energieloket. Om gebruik te kunnen maken van de cadeaubon, moeten woningeigenaren de bon eerst aanvragen. Dit kan via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden.

Vervolgens ontvangen zij een unieke code waarmee ze één of meer producten naar keuze kunnen aanschaffen via een daarvoor speciaal ingerichte webshop. Per huishouden kan één keer gebruik worden gemaakt van deze actie. Het aanvragen van de cadeaubon kan tot en met 13 juni 2020. Wacht niet te lang want op=op.

Energiebesparende acties

Dankzij een energiesubsidie vanuit het Rijk biedt gemeente Molenlanden deze cadeaubonnen aan. “Met de ontvangen energiesubsidie van ruim 300.000 euro, zetten we verschillende energiebesparende acties uit”, vervolgt wethouder Teunis Jacob Slob. “Naast het aanbieden van de cadeaubonnen komt er onder andere geld vrij voor adviesgesprekken met vrijwillige wooncoaches van Het Nieuwe Wonen en voor het organiseren van collectieve inkoopacties en informatiemarkten. Allerlei mooie acties om samen energie te besparen, op weg naar een duurzaam Molenlanden.”

Meer informatie

Wie hulp nodig heft bij het aanvragen of inwisselen van de cadeaubon, kan contact opnemen met Het Nieuwe Wonen via 0345-254030 of via info@hetnieuwewonen.org.