WCA Sport start buitenlessen; opbrengst naar Voedselbank

• Spinninglessen bij WCA Sport in Ameide, toen het nog binnen kon.

AMEIDE • In navolging van andere sportcentra uit de regio gaat ook WCA Sport aan de Prinses Marijkeweg 1d in Ameide naar buiten met haar apparaten en de sportlessen. Maar bij WCA wordt er een goed doel gekoppeld aan de activiteiten.

“Wij hebben besloten om de opbrengst, na aftrek van de kosten, te schenken aan de Voedselbank van Zederik en Giessenlanden”, vertelt Jonny Smelt van WCA Sport uit Ameide. “Dit is een lokaal goed doel, omdat ze in Ameide werken en het heeft een link naar gezondheid en corona. Er doen in deze tijd steeds meer mensen een beroep op en het aanbod blijft daarbij achter, hebben ze mij verteld.”

WCA Sport brengt een aantal groepslessen naar buiten, zoals de bodypump, de ‘buik-billen-benen’ lessen en spinning. “Het overgrote deel van ons aanbod zal bestaan uit circuittrainingen”, legt Jonny uit. Hij is blij dat hij hiervoor ’s avonds de parkeerplaats van accountantskantoor Van Limborgh en Partners mag gebruiken, dat gelegen is tegenover het sportcentrum.

Elke avond vanaf dinsdag 2 juni worden er vanaf 18.00 uur groepslessen aangeboden. Inschrijven, betalen en donaties doen kan via de website www.ameidebeweegt.nl. Een credit voor een les van 50 minuten kost 4,95 euro, tien lessen kosten 47,50 euro. Als er genoeg inschrijvingen zijn, wil Jonny ook starten met Yoga en Pilates. Het overgrote deel van deze bedragen gaat naar de Voedselbank.