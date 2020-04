Molenlanden ruim 3 ton meer kwijt aan huishoudelijke hulp

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden verwacht dat de kosten voor huishoudelijke ondersteuning dit jaar zullen stijgen van ruim 2 miljoen euro naar ruim 2,3 miljoen euro.

In juni 2019 waren er 554 cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. In maart 2020 is dat aantal gestegen naar ongeveer 650. Dit is ongeveer 18% meer. Dit is een landelijke trend.

De extra kosten die de gemeente kwijt is met de huishoudelijke ondersteuning, zal waarschijnlijk gehaald worden uit de algemene reserve van de gemeente Molenlanden.

"Ook voor de meerjarenbegroting 2021-2024 dienen we rekening te houden met hogere kosten", verwacht het gemeentebestuur van Molenlanden. Het aantal cliënten zal waarschijnlijk toenemen, evenals de uurtarieven van de werknemers in de huishoudelijke ondersteuning.

De huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen tien jaar een regelmatig terugkerend onderwerp geworden. Aanleiding was divers: bezuinigingen, jurisprudentie, systematiek. Dit heeft soms geleid tot onrust onder cliënten en zorgaanbieders. "Onze inzet is erop gericht cliënten en zorgaanbieders geen overlast te bezorgen. Uiteindelijk willen we komen tot een toekomstbestendige, transparante, eenvoudige en rechtmatige uitvoering en bekostiging van de huishoudelijke ondersteuning", besluit het gemeentebestuur van Molenlanden.