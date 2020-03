Cheque voor Schelluinen 800

SCHELLUINEN • Op vrijdagmorgen 13 maart ontving de projectgroep Schelluinen 800 jaar een cheque van 5000 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds.

De bijdrage is bedoeld voor de activiteiten die in april/mei georganiseerd worden in verband met het 800-jarig bestaan van het dorp. Namens de projectgroep namen Anneke Bode en Ad Krijgsman de cheque in ontvangst. Beiden zijn al vanaf het begin, nu zo'n anderhalf jaar geleden, betrokken bij de organisatie.

Zij zijn blij met de bijdrage uit het coöperatiefonds. "Zonder deze bijdrage zouden de festiviteiten veel beperkter gebleven zijn," vertelt Bode. Op de planning staan nu een middeleeuwse markt en dorpsreünie in het centrum van het dorp. Ook brengt de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen enkele nieuwe boeken over de geschiedenis van Schelluinen uit.

Leden van de vereniging geven binnenkort gastlessen bij OBS het Tweespan. Ze vertellen er over het ontstaan en de geschiedenis van het dorp. Verder wordt er een kleur-, dicht- en schrijfwedstrijd voor de kinderen uitgeschreven en staat er in april een speurtocht voor de bovenbouw op de planning. Regelmatig is er overleg met de school en de projectgroep is druk bezig met de voorbereidingen van dit programma.

Dit alles komt nu wel enigszins op losse schroeven te staan aangezien nog onduidelijk is hoe lang de maatregelen in verband met het corona-virus gaan duren. Zoals het er nu naar uitziet zullen de festiviteiten op andere data gehouden gaan worden. De wijzigingen in de plannen worden gepubliceerd op de website www.schelluinen800.wordpress.com.