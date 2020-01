'Beste Pietje Puk' of 'Beste inwoners VHL'

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft een schrijfwijzer opgesteld, waarin onder meer is vastgelegd hoe de inwoners in brieven voortaan worden aangesproken.

Als het om een persoonlijke brief gaat, wordt de voor- en achternaam van de inwoner gebruikt. "Dus bijvoorbeeld Beste Pietje Puk'", legt burgemeester Sjors Fröhlich uit.

Als de voor- en achternaam niet bekend is, of het schrijven gericht is aan de inwoners van een straat, wijk of kern wordt de brief begonnen met 'Beste inwoner(s) van de gemeente Vijfheerenlanden'.

"En in de brief zelf spreken we de inwoners steeds aan met 'u'. Dus heel beleefd en respectvol."

Uitvoering motie

De aanhef van de brief is onder meer een gevolg van de motie die de meerderheid van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden in september 2019 aannam, waarin wordt gepleit voor de bevordering van de LHBTI-emancipatie in de gemeente.

In december liet het college de raad per brief weten hoe het staat met de uitwerking van die motie. Daarin schrijft het college onder meer het belangrijk te vinden dat alle 'genders' op de juiste manier worden aangesproken. "Daarom wordt gewerkt aan een effectieve, genderneutrale wijze van communicatie met onze inwoners", aldus B&W.

Beste mensen

In een krantenartikel over dit onderwerp werd 'beste mensen' genoemd als voorbeeld hoe een gemeentelijke brief aan de inwoners voortaan zou kunnen beginnen.

Dat voorbeeld ging vervolgens een eigen leven leiden. Diverse inwoners uitten op sociale media forse kritiek op deze aanpak. Zo lieten sommigen weten zich met deze aanhef niet serieus genomen te voelen.

Ook bij de SGP schoten de plannen in het verkeerde keelgat. Fractieleider Evert Geluk constateerde dat de gemeente zich met deze aanpak van bepaalde groepen inwoners zou vervreemden en diende schriftelijke vragen over het 'genderneutraal communiceren' in.

Respectvol

Bij het afronden van de gemeentelijke schrijfwijzer haalde het fel bekritiseerde voorbeeld 'beste mensen' de eindstreep niet.

"We denken dat we met de varianten die we nu gekozen hebben alle inwoners - van welke opvatting of geaardheid dan ook - op een respectvolle manier benaderen", aldus burgemeester Fröhlich.

De komende weken wordt de voorgenomen verandering doorgevoerd, waarschijnlijk worden al vanaf medio februari de nieuwe 'aanschrijfvormen' gebruikt.