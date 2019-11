Goed nieuws voor bewoners Voorstraat-Sluis in Ammers: er komt vrachtwagenverbod

MOLENLANDEN • Zwaar (vracht)verkeer mag binnenkort niet meer over de Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers rijden. Bestemmingsverkeer krijgt een ontheffing en lokale bedrijven kunnen ook een ontheffing aanvragen, als blijkt dat dit voor hun bedrijfsvoering nodig is.

Het college hield een verbod voor vrachtverkeer tot nu toe tegen omdat er geen goede omrij-route zou zijn. De raadsleden van de gemeente Molenlanden vinden echter dat het belang van bewoners zwaarder moet wegen. Bij de bespreking van de verkeersproblematiek op het traject dienden VVD, SGP, CU, Progressief Molenlanden (PM) en Doe Mee dinsdag 26 november tijdens de raadsvergadering een amendement in dat voor genoemd verbod pleit. Het CDA steunde dit.

Navigatiesystemen

De partijen stellen dat het zware verkeer voor veel overlast zorgt en dat het niet alleen om lokaal verkeer gaat. Ook schrijven ze: 'Een verbod op zwaar verkeer zorgt ervoor dat de digitale (navigatie)systemen worden aangepast. Doorgaand verkeer wordt hierdoor automatisch via een andere route gestuurd.' Philomeen Breddels (VVD): "Zestig procent betreft doorgaand vrachtverkeer."

De werkgroep die zich over de verkeersproblemen boog adviseerde eerder al om zwaar verkeer te verbieden. Het voorkomt dat verkeer op de smalle dijk in de dorpskern vastloopt.

Randweg onderzoeken

De raad besloot dinsdagavond ook om 97.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een noordelijke en zuidelijke randweg, om de dorpskern (Voorstraat-Sluis) te ontlasten.

Belangen agrariërs

CDA'er Ad van Rees vroeg het college om bij onderzoek naar een zuidelijke randweg wel de belangen van agrariërs mee te nemen. Bij aanvang van de raad maakte een aantal bewoners van de Voorstraat en Sluis gebruik van het spreekrecht. Agrariër Vink vertelde dat hij een zuidelijke randweg over de Peppelweg en de Middenpolderweg een slecht idee vindt. "Dat is eigenlijk onmogelijk want er zitten daar acht veehouders van wie er zeven land hebben aan twee kanten van de weg. Tunnels leggen is onmogelijk want er ligt een grote buis, de hoofdwaterleiding van Oasen."

Doorpakken

Wethouder Johan Quik herinnerde de raad eraan dat er over de verkeersproblematiek in Ammers een dossier ligt dat veertig jaar oud is. "Er wordt van het huidige college verwacht dat we snel handelen en daadkrachtig zijn. We willen burgers er nauw bij blijven betrekken. We gaan niet alle onderzoeken over doen, maar gaan verder waar we gestopt zijn. We gaan nu doorpakken, daar hebben we extra middelen voor nodig."

Eerder stelde de raad al 75.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar een noordelijke randweg, daar komt nu dus 97.000 euro bij voor onderzoek naar de zuidelijke variant. Wietse Blok (SGP): "Dit onderzoek gaat ons dus 172.000 euro kosten?" Quik: "Ja. We willen de gang erin houden en dat kan niet met de huidige bezetting in onze organisatie."

Co-financiers

De wethouder beloofde op zoek te gaan naar co-financiers. "We kijken naar de provincie, de veiligheidsregio en misschien bedrijven. Maar ja, dan moeten we misschien tolwegen gaan maken."

Beroep

Verder beloofde de wethouder: "Ik zeg toe dat ik aan de slag ga met het invoeren van een verbod voor vrachtverkeer, tussen de Ammerse Kade en de Kerkstraat. Dan kan het verkeer aan de oostkant een keuze maken, als ze verkeerd rijden. Maar op ieder verkeersbesluit is bezwaar en beroep mogelijk. Als iemand beroep aantekent, kom je niet verder."

Tijdens een eerdere raadsvergadering vertelde Quik dat de politie niet zou willen handhaven op een vrachtverbod omdat de omrij-routes te lang zijn en omdat vrachtwagenchauffeurs die vanaf de westelijke kant komen geen mogelijkheid hebben om te keren. Maar de raad houdt vast aan een verbod.

Het hele stuk

Blok: "Voor welk bezwaar bent u bang? Wij willen een verbod op dat hele stuk Voorstraat-Sluis." Quik: "Ik heb geen voorbeeld, maar als iemand het aanvecht met gegronde redenen, dan gaat het niet door." Breddels: "Wij geven duidelijk een richting aan. De uitvoering ligt bij jullie. U hebt het over een korter traject, maar wij willen Voorstraat-Sluis."

De wethouder beloofde een projectplan te gaan schrijven en voor de zomer terug te komen met een tussenstand.