Zes jongeren aangehouden vanwege brandstichting en vernielingen in Oud-Alblas

• Het vernielde bushokje aan de Dorpsstraat in Oud-Alblas. (Foto: Peter Stam)

• Het vernielde bushokje aan de Dorpsstraat in Oud-Alblas. (Foto: Peter Stam)

OUD-ALBLAS • Zes jongeren zijn door de politie aangehouden in verband met vernielingen en brandstichting in de nacht van zaterdag op zondag in Oud-Alblas.

Bij een woning aan de Voorwetering werden containers in brand gestoken. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar de bebouwing, werd er een spoedmelding van gemaakt. De (buurt)bewoners hadden de brand al grotendeels onder controle toen de brandweer arriveerde. De brandweer van Papendrecht heeft geblust.

Bushokje

Verder werd er langs de Dorpsstraat een bushokje vernield met een blok hout.

Verspreid door het dorp werd met tuinmeubilair gesleept. Er werden bankjes op de weg gezet. Bij de Beemdweg werd een hek omver geduwd. Bij de Schoolstraat werden fietsenrekken versleept. In de Prins Willem Alexanderstraat werd een bank versleept. Verder werden beelden uit tuinen vernield. In de Wilgenlaan werd een mobiel toilet omver gegooid.

Getuige

Dankzij een getuige wist de politie rondom de Kerkstraat, Brugweg en Peperstraat uiteindelijk zes jongeren aan te houden op verdenking van het plegen van de vernielingen en de brandstichting. De jongeren zijn meegenomen en worden verhoord.