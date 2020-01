Overstekende man (79) ernstig gewond bij aanrijding op Lekdijk

NIEUW-LEKKERLAND • Een 79-jarige man uit Nieuw-Lekkerland is dinsdagavond 28 januari ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Lekdijk tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland.

Het ongeval gebeurde aan het begin van de avond. Het slachtoffer had zijn auto even stilgezet op de dijk en stak de weg over om iets in een brievenbus te gooien. Toen hij terugliep naar zijn auto, zag hij een tegemoetkomende auto over het hoofd.

De voetganger klapte op de voorruit van het voertuig en kwam meters verderop terecht. De man raakte ernstig gewond. Politie, ambulances en het Mobiel Medisch Team van de Traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulp.

De man is met spoed naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht.