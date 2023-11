Rotundum Vintage in Andel opent zijn deuren: vintage en mid-century woonaccessoires

ANDEL • De afgelopen maanden is er hard gewerkt in het oude pand van Dier en Tuin aan de Burgemeester van der Schansstraat in Andel. Het pand heeft een grondige make-over gekregen en Rotundum Vintage opent binnenkort zijn deuren.

Rotundum Vintage is in 2021 opgericht door Arnoud en Regina, een broer en zus uit Andel. Wat begonnen is met een klein lampje en een paar stoelen is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze onderneming. Men koopt en verkoopt vintage, mid-century meubels en woonaccessoires aan particulieren en bedrijven.

Vintage staat voor authentieke artikelen die minimaal 40 jaar oud zijn en die hun oorsprong hebben in de jaren ’50, ’60, ’70 en begin jaren ’80.

Opening

Vanaf zaterdag 2 december opent men de deuren voor het grote publiek. “Wij willen iedereen uitnodigen om op zaterdag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur langs te komen in onze prachtige winkel. De koffie en wat lekkers staat voor jullie klaar”, laten Arnoud en Regina weten.

Hierna zal Rotundum Vintage geopend zijn op maandag van 18.00 tot 21.00 uur, woensdag van 10.00 tot 13.00 uur. Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Rotundum Vintage is gevestigd aan Burgemeester van der Schansstraat 41 in Andel.