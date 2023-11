Sparta’30-routinier Wilco van Oord: ‘Wedstrijden tegen GDC zijn onvoorspelbaar’

52 minuten geleden

Sport 78 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ANDEL/EETHEN • Op sportpark Jan Claesenhof in Andel staan zaterdag Sparta’30 en GDC tegenover elkaar. Beide ploegen ontlopen elkaar niets. Sinds 2017 ontmoetten de clubs elkaar negen keer. Beide ploegen wonnen viermaal. Eén keer werd er gelijkgespeeld. Nu lijkt de thuisclub, gezien de verrassende tweede plaats in de derde klasse D, licht favoriet. De Werkendamse routinier Wilco van Oord (39) kijkt uit naar het regionale treffen.

Sinds 2022 mag dit, na het tot stand komen van de nieuwe fusiegemeente Altena, een regelrechte gemeentelijke derby genoemd worden. Voor Van Oord ligt dat gevoelsmatig wat anders. Hij is een geboren Werkendammer, vader van de bij Kozakken Boys voetballende Keano en Sterre, en heeft dat derbygevoel minder dan zijn medespelers met ‘Aels’ bloed. Sinds 2020 komt hij uit voor Sparta’30.

Kampioen met Kozakken Boys

In zijn eerste jaar als senior werd hij met Kozakken Boys meteen kampioen. “Ik werd kampioen met de A-junioren, waarna de technische staf mij overhevelde naar de selectie van de toen net aangetreden trainer Willem Leushuis. Ik kreeg een leuk contract en heb in dat seizoen enorm veel geleerd. Af en toe stond ik in de basis en kreeg wat invalbeurten in het jaar dat Kozakken Boys, in 2004, met grote voorsprong kampioen werd en terugkeerde naar de hoofdklasse.”

Meegaan in moderne taalgebruik

Vervolgens beleefde Van Oord bij Almkerk en later bij GRC 14, waarmee hij promotie naar de eerste klasse meemaakte, ook diverse hoogtepunten. Sparta’30 lijkt het eindstation voor de verdediger te worden.

“De club wil een stabiele derdeklasser blijven en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik word in april 40 jaar en denk beslist nog niet aan stoppen.”

Hij noemt voetbal zijn uitlaatklep. “Nog veel te graag ben ik onderdeel van een team. Ik ben nog te fanatiek en heb bovendien het gevoel dat ik nog steeds wat aan het team kan toevoegen. Dat houdt mij op de been. Ik zit in de kleedkamer naast jongens als Boris Stout en Stan Thur, zij zouden zoons van mij kunnen zijn. Ik moet wel echt meegaan in hun moderne taalgebruik.”

‘Stand op ranglijst zegt niets’

Met Sparta’30 won Van Oord zaterdag met 1-2 bij DESK. Van Oord had zijn bijdrage door een strafschop te benutten.

“Wij zijn nu nummer twee en dus zijn de rollen tegen GDC, dat negende staat, een keer omgekeerd. Opeens worden wij als favoriet neergezet. Maar de stand op de ranglijst zeg niets, want wedstrijden tegen GDC zijn onvoorspelbaar. Dit voorjaar leek GDC kampioen te gaan worden, maar struikelde eind april bij ons en verspeelde alsnog het kampioenschap. Bijzonder dat juist Sleeuwijk, op de laatste speeldag, tegen ons wel kampioen werd.”

Bij GDC hield Jamie Youell het lang vol. Hij is in de zomer op 37-jarige leeftijd gestopt. Hij speelde twaalf jaar in Eethen in de hoofdmacht. Over oudgedienden gesproken: bij GRC 14 in Giessen/Rijswijk speelt Wilco van Rossem (39) nog wekelijks zijn wedstrijden in de tweede klasse.

Degradatieregeling geeft onrust

Sparta’30 is een ploeg die het van hard werken moet hebben. Van Oord: “Dat is onze basis, daar hebben wij de spelers voor. Maar wij kunnen voor ons niveau ook behoorlijk voetballen, hoor. Dat bewijst de huidige stand op de ranglijst wel.”

De Andelnaren krijgen dus eerst met GDC te maken, waarna een week later de reis naar Oosterhout gaat waar koploper SCO de tegenstander is. Mogelijk is die wedstrijd meteen de inzet van de eerste periodetitel. Een eerste aanzet van Sparta’30 voor het eerst in de 93-jarige clubgeschiedenis in de tweede klasse.

Van Oord gaat daar niet in mee. “Nee joh, wij hebben elf punten en als we een keer verliezen duikelen we meteen naar beneden.”

Hij weet uiteraard dat het van belang is om bij de laatste zes weg te blijven. Vorig seizoen degradeerden de laatste zes uit deze klasse immers allemaal. “Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op”, is Van Oord stellig. “Je weet in deze klasse bijna nooit of je veilig bent. Het geeft zoveel onrust.”

Wout Pluijmert