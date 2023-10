De jeugd van ZVDO’74 laat mooie dingen zien tijdens miniorenwedstrijd

ANDEL • In AquaAltena werd afgelopen zaterdag de eerste ronde van de miniorenwedstrijd gezwommen. Deze wedstrijd wordt gezwommen met de Biesboschzwemmers, De Warande en Bijtelskil. De jeugd van ZVDO’74 liet mooie tijden zien en verbeterde veel persoonlijke records.

De jongste kinderen zwommen deze middag maar liefst drie keer. Bij de jongens wisten Friso Tankens, Jordan Hoppener, Rodin Schouten en Aron Stuij alle vier een medaille te halen. Dit nadat ze mooie tijden hadden gezwommen op de 25m rugcrawl, schoolslag en borstcrawl. Ook de meiden Chloë Treffers en Kaylana Bareille zwommen goede tijden. Kaylana wist hierbij een bronzen medaille te veroveren op de 25m borstcrawl.

Zwaardere afstand

Voor de meiden geboren in 2014 of 2015 stond de 100m vrije slag op het programma. Een zwaardere afstand die ze nog nooit hadden gezwommen. Op deze afstand was het goud voor Christina van Hemert en het brons voor Eva Straver.

Ook Lynn Vos, Puk Kamphuis, Elynn den Dekker, Vienne Hannink, Aniek Tankens en Rhodé Schouten zwommen een mooie 100m vrije slag. Ze hadden hier ook hard voor getraind. Dit nadat ze allen op de 50m rugcrawl hun beste tijden verbeterden. Rhodé deed dit met maar liefst 16 seconden. Aaron van Giessen volgde haar voorbeeld door 7 seconden van zijn beste tijd op de 50m rugcrawl af te zwemmen.

Race naar goud

Joris de Fijter zwom zijn tweede wedstrijd ooit. Op de 50m schoolslag verbeterde hij zijn tijd van de vorige wedstrijd met ruim 14 seconden. Op dezelfde afstand wist Thara de Fijter in een mooie race naar het goud toe te zwemmen. Op de dubbele afstand, de 100m schoolslag, maakten Eva van Leeuwen en Esmee Oudshoorn er een spannende strijd van. Na een sterke race, waar ze allebei hard voor hadden getraind, wist Eva met een honderdste verschil te winnen.

Eerste wedstrijd ooit

Ariana Shahidi zwom haar eerste wedstrijd ooit. Ze zwom erg netjes en wist een mooie tijd neer te zetten op de 50m rugcrawl. Op dezelfde afstand was het goud voor Elianne Tankens bij de meiden en voor Kyran Verbeek bij de jongens. Sebastian Jannichsen wist op deze afstand zijn persoonlijk record te evenaren.

De oudste kinderen zwommen de 100m schoolslag en 100m rugcrawl. Bjurn Versteeg, Roan van Dijk, Roan Schouten, Luuk van Dalen, Benthe Versteeg, Olivia Jannichsen en Merel Verkade zwommen allemaal een persoonlijk record, of kwam in de buurt van hun persoonlijk record. Thijs Colijn zwom een dik persoonlijk record op de 50m vrije slag. Hierbij zwom hij voor het eerst onder de 29 seconden. Ook Maud Vervoorn wist op dezelfde afstand 2 seconden van haar tijd af te halen.

Driekamp

Op 28 oktober staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan wordt de driekamp gezwommen in Dongen.