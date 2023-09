Drie NK open water medailles Biesboschzwemmers

29 minuten geleden

Sport 86 keer gelezen

WERKENDAM • Voor de tiende keer organiseerden de Biesboschzwemmers de Biesbosch Open Water Race (BOWR) en voor de derde keer achtereen ook nog de Open Nederlandse Kampioenschappen openwaterzwemmen. De locatie was niet tussen Sleeuwijk en Werkendam, maar bij het Biesbosch MuseumEiland, dus midden in de Biesbosch. Lars de Kooter en Ingmar Visser wist op het ‘NK’ in de prijzen te eindigen. Daarnaast deden nog vijf zwemmers mee aan een NK-onderdeel. Aan de BOWR deden bijna twintig zwemmers mee en zij wisten elf podiumplaatsen te veroveren.

Lars kwam op de 1500m schoolslag en 3000m schoolslag aan de start en op beide onderdelen wist hij beslag te leggen op de tweede plaats. Op de 1500 meter was dit bij de jongens van 14 en 15 jaar en bij de 3000 meter bij de jongens onder 17 jaar. Ook Ingmar behaalde op een schoolslagonderdeel een medaille. Ingmar wist derde te worden bij de masters op de 2000 meter schoolslag. Voor Richard Tiemstra was er geen medaille bij de masters 3000 meter vrije slag, maar het had er lange tijd niet naar uitgezien dat hij had kunnen zwemmen vanwege een blessure. Nico en Mandy Swart, Sanne van de Pol en Wouter van der Stelt kwamen bij de 4x500 meter vrijeslagestafette aan de start en zij eindigden op een keurige vijfde plaats.

Vijf keer goud bij BOWR

Na het NK programma stond ook nog een programma van de Biesbosch Open Water Race (BOWR) gepland. Net als de afgelopen twee edities stonden er alleen ‘korte’ nummers van 250 tot en met 1000 meter op het programma. De Biesboschzwemmers staan bekend om de vele prijzen op de schoolslag en dat was ook tijdens de BOWR. Lars behaalde goud op de 500 meter en 1000 meter schoolslag bij de junioren. Bij de masters stond er ook 1000 meter op het programma en hierop werden Ingmar Visser, Mandy Swart en Marjo Goelema eerste. Amy de Kooter behaalde de laatste medaille, zij werd tweede op de 500 meter schoolslag. Voor Paul en Annette Wijnja was er een tweede plaats op de 1000 meter vrije slag en Nico Swart en Sanne van de Pol deden dit op de 1000 meter schoolslag. Er waren geen medailles, maar toch werden deze zwemmers naar het podium geroepen. De laatste die op het podium mocht komen was Neel Gielen bij de dames 70+ op de 1000 meter vrije slag.

Biesbosch Challenges groot succes

Naast het wedstrijdprogramma stonden er ook zwemtochten op het programma. Er kon gekozen worden uit 250, 500, 1000, 2000 en 5000 meter. Met ruim negentig deelnemers was dit een groot succes en een deel van de startgelden wordt overgemaakt naar Stichting ALS Nederland.

Met de wedstrijden in de Biesbosch kwam er een einde aan het openwaterseizoen 2023. In juni volgend jaar zal het nieuwe seizoen weer gaan beginnen. Het binnenbadseizoen start het komende weekend voor een aantal masters met hun deelname aan de Nationale Masters Club Meet in Leiden.