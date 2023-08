Volleybaldames Voltena hebben baat bij professionele looptraining

WERKENDAM/GORINCHEM • De volleybaldames van Voltena deden vorige week een looptraining op het complex van atletiekvereniging Typhoon in Gorinchem.

De volleybalsters kregen na een warming-up door Karel Petiet een uitgebreide technische loopscholing voorgeschoteld. Hij benadrukte daarbij vooral belang van een goede armbeweging, die van invloed is op de pasfrequentie en essentieel bij zo weinig mogelijk rotatie van het bovenlichaam.

Voltena besteedt veel aandacht aan de looptraining. De eredivisieclub heeft al enkele jaren een eigen looptrainer in het professionele begeleidingsdienst in de persoon van Werkendammer Martin Delleman, voorheen een topper op de middellange afstand. “Zijn trainingen voegen heel veel toe naast de trainingen in de zaal en in het zand”, zegt vaste trainster Debora Schoon-Kadijk. “Dat zie ik ook aan mijn dochter Raïsa, die het mede door zijn trainingen de wereldtop heeft bereikt bij het beachvolleyballen.”

Debora geeft elke dag training aan het succesvolle volleybalteam, afwisselend in de zaal en in de zandbak. “Bij Voltena is de training niet alleen beperkt tot volleybaltechniek en balbeheersing. We zijn het enige team in de eredivisie die versterking van het atletisch vermogen bij de speelsters zo serieus nemen.”

De voormalige top-beachvolleybalster zegt zelf ook veel baat te hebben gehad bij de looptrainingen. Ze trainde in voorbereiding op de Olympische Spelen van Sydney (2000) met haar zus Rebecca destijds al mee bij atletiekvereniging Typhoon, toen onder leiding van trainer Jack Wouters. “Je hebt er als beachvolleybalster heel veel baat bij als je goed kunt bewegen. Je hebt tijdens een wedstrijd immers te maken met veel onverwachte situaties. Het is een sport van wenden, draaien en keren. Je denkt bijvoorbeeld dat je naar links moet, maar dan moet je opeens naar rechts. Hoe beweeglijker je bent, hoe sneller je bij de bal bent. Je kunt nog zo’n goede balcontrole hebben, maar daar heb je niks aan als je steeds te laat bent.”

Voltena laat de vrouwen ook heel andere sporten ervaren, benadrukt manager/voorzitter René van der Giessen. “We hebben bijvoorbeeld een cursus boksen gedaan en een cursus streetfight. Ze trainen daarbij vooral hun weerbaarheid en het besef dat er altijd een manier is om te ontsnappen. Ook al denk je ‘het gaat niet meer lukken, dan lukt het misschien toch’. En dat is ook heel nuttig bij een volleybalwedstrijd.” Een ander voorbeeld is het bezoekje aan een shorttrack-training. “Rondjes lang gaan ze heel rustig, totdat ze opeens toeslaan. Zeer herkenbaar in de slotfase van een volleybalwedstrijd.”

Voltena debuteerde in het seizoen 2021/22 in de eredivisie. Om horizontaal in te stromen moest de vereniging een uitgebreid bidbook overhandigen aan de Nederlandse Volleybalbond (NeVobo), waarbij hoge eisen werden gesteld aan de begeleiding en het aantal trainingsuren. Dat is gelukt, mede door een professioneel begeleidingsteam van zeven personen en door de gezamenlijke ambitie van de speelsters. “We draaien heel leuk mee op landelijk niveau”, zegt Van der Giessen. “We zullen geen landskampioen worden, maar zijn incidenteel wel in staat tot grote prestaties. Vorig seizoen wonnen we twee keer van landskampioen Sneek. En dat is niet veel andere clubs gelukt.”