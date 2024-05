Dorpsraad vraagt opnieuw aandacht voor verkeersveiligheid in Uitwijk en Waardhuizen

UITWIJK/WAARDHUIZEN • De dorpsraad van Uitwijk-Waardhuizen organiseert in samenwerking met de bewoners en de gemeente Altena van 1 juni tot 30 juni opnieuw een verkeerscampagne.

Het doel van de verkeerscampagne is het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor de bewoners en bezoekers van Uitwijk-Waardhuizen. Dit doen ze door de aandacht te vestigen op het gedrag van autobestuurders, vrachtwagenchauffeurs en bestuurders van landbouwvoertuigen in Uitwijk en Waardhuizen.

Snelheid

“We hebben vorig jaar de kinderen van basisschool De Verrekijker verkeersborden laten maken. Deze borden zullen bij elke ingang van onze dorpen worden geplaatst”, kondigt de dorpsraad aan.

“Daarnaast zullen we posters ophangen en flyers verspreiden om aandacht te vragen voor het gedrag van autobestuurders, vrachtwagenchauffeurs en bestuurders van landbouwvoertuigen in Uitwijk en Waardhuizen.”

Zwaar verkeer

Vrachtwagens raken dagelijks vast in het centrum van Uitwijk doordat chauffeurs verouderde navigatiesystemen blijven gebruiken. Dit veroorzaakt veel schade en overlast.

“Wij zullen de betreffende bedrijven in Giessen, Rijswijk en Woudrichem persoonlijk verzoeken dit probleem aan te pakken en deze bedrijven voorzien van een flyer met de juiste route”, aldus de dorpsraad.

Veiligheid Kees Edelman-rotonde

Dankzij de acties van vorig jaar is de dorpsraad in gesprek gekomen met de Provincie Noord-Brabant. Zij onderzoeken samen met de gemeente Altena hoe de Kees Edelman-rotonde veiliger kan worden gemaakt. “We hopen in deze periode nieuwe maatregelen te kunnen presenteren”, meldt de dorpsraad tot slot.