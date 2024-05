Yoga voor Altena levert ruim 1300 euro én nieuwe activiteit voor HartenBrigade op

GIESSEN • Stralen Yoga Centrum opende dit voorjaar opnieuw de deuren voor de benefietactie ‘Yoga voor Altena’. Het was alweer de tiende keer dat vanuit Stralen gratis lessen werden aangeboden ter ondersteuning van goede doelen.

“We zijn verheugd dat we in dit jubileumjaar, waarin Stralen Yoga Centrum het tweede lustrum viert, een recordopbrengst hebben kunnen verwezenlijken”, zegt Janine Himpers, eigenaar van de yogastudio.

Dit jaar kozen de deelnemers voor de HartenBrigade, en het was hen blijkbaar gegund, want donderdag ontvingen Anne en Nicolette een cheque ter waarde van 1313 euro uit handen van enkele deelnemers aan de actie. Beiden reageerden met één woord: ‘Hartverwarmend!’.

Groot verschil maken

De missie van De HartenBrigade is om met relatief kleine dingen een groot verschil te maken en er echt te zijn voor iedereen in Altena die in een sfeervolle setting nieuwe mensen wil leren kennen.

Door middel van laagdrempelige activiteiten, vaak gekoppeld aan een lekkere lunch, hebben ze de afgelopen jaren al veel mensen een beetje blijer kunnen maken en zijn diverse vriendschappen ontstaan.

Aan de soeptafel vinden vaak mooie gesprekken plaats, en terwijl ze samen de appeltjes schillen voor de appeltaartjes, wordt er heel wat afgelachen.

Nieuwe activiteit

Met de opbrengst van ‘Yoga voor Altena’ startte de HartenBrigade een nieuwe activiteit: Koken met je hart. Deze is bedoeld voor mensen met dementie en mensen die slechtziend of zelfs helemaal blind zijn. De HartenBrigade weet dat mensen met één van deze beperkingen graag nog eens een uitgebreide maaltijd zouden willen bereiden.

Anne en Nicolette hebben chef-kok Erik Knoop bereid gevonden om met hen de keuken in te gaan. Zo kunnen zij zich volledig richten op het begeleiden van de deelnemers, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient.

Woensdag zijn mensen met dementie welkom om mee te koken, en op woensdag 12 juni gaat de HartenBrigade koken met mensen die blind of slechtziend zijn. Deelnemers mogen ook vier familieleden of vrienden uitnodigen om aan te schuiven aan tafel. Aanmelden kan nog via 06-38694800 of 06-30090707. Na aanmelding volgt verdere informatie.