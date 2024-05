• De ‘State of the art’ locatie biedt volop ruimte voor de vele vormen van sport.

Open Dag Impact Sports Academy in Nieuwendijk: ‘Veelzijdigheid in sportaanbieding’

1 uur geleden

NIEUWENDIJK • Het is zo ver op zaterdag 25 mei: de Open Dag bij Impact Sports Academy op de locatie in Nieuwendijk, gevestigd aan de Ippelseweg 23, van 10.00 tot 14.00 uur.

De ‘State of the art’ locatie biedt volop ruimte voor de vele vormen van sport. Doordeweeks geopend van 07.00 uur tot 21.45 uur en op zaterdag en zondag tot het begin van de middag.

Breder aanbod

Waar voorheen het aanbod alleen bestond uit CrossFit is het huidige concept sterk uitgebreid. Michael Klop gaat namelijk per 1 mei verder onder de vlag van Impact Sports Academy.

“Wij waren op zoek naar een breder aanbod van sporten onder één dak. Afhankelijk van je abonnement kun je nu deelnemen aan zo’n elf groepslessen en daarnaast trainen in de uitgebreide fitnessruimte.”

Het concept van Impact Sports Academy is gebouwd op vier pijlers: CrossFit, Fighting, Fitness en Personal Training. “Of je nu een beginner bent of een ervaren sporter, wij zullen een positieve impact hebben op jouw leven en het leven van de mensen om je heen.”

Het volledige lesaanbod in Nieuwendijk bestaat nu uit CrossFit, Strength training, Metcon, Gymnastics, Weightlifting, HIIT Circuittraining, BoksFit bokszaktraining, Cardio Kickboksen MMA en Krav Maga (zelfverdediging).

Bloemen en cadeaus

Even snel terug naar begin december 2019 wanneer Michael Klop in de gemeente Altena zijn officiële CrossFit box opent. Op basis van mond-tot-mondreclame, de manier van lesgeven en een positieve sfeer, meldt zich nog geen jaar later al het honderdste lid aan. Reden om Kirstie de Leeuw uit Nieuwendijk met bloemen en cadeaus te overladen.

Hoofd leegmaken

Naast Kirstie is ook Nicole Roubos een van de sporters van het eerste uur. “Je traint in een community en dat is leuk en gezellig. Ik run mijn eigen bedrijf en voor mij is het fijn om op deze wijze mijn hoofd leeg te maken. Drie keer per week ga ik nu en sport totaal drie tot vier uur. Ik ben nog nooit zo fit geweest. Ik ben sterk en conditioneel helemaal in orde.”

Roubos keek, net als de rest, uit naar de extra mogelijkheden die Impact Sports Academy Nieuwendijk vanaf 1 mei aanbiedt. “Wat ik nu meepak is de HIIT-training. Dit is een intensieve trainingsvorm waarin je zes stations met twee oefeningen afwisselt met korte rustperiodes Ook ben ik gestart met BoksFit bokszaktraining.”

Demonstratielessen

Op de Open Dag komende zaterdag 25 mei zullen er van diverse sporten demonstratielessen zijn zodat iedereen kan zien en ook ervaren wat Impact Sports Academy te bieden heeft.

Tijdens deze feestelijk dag zijn er ook diverse prijzen te winnen – waaronder de kans op een jaar lang gratis sporten – wanneer je je aanmeldt als nieuw lid.

“Dus kom langs op de Open Dag, proef de sfeer en ervaar hoe het is bij ons te trainen.”

Wout Pluijmert