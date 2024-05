Kritiek op dubbele aanleg glasvezel in Altena: ‘Milieubelastend en onnodig’

ALTENA • Als politieke aanjager van glasvezel en voormalig medewerker van Delta is Wijnand van der Hoeven kritisch over de huidige gang van zaken in Altena.

Wijnand van der Hoeven maakte zich als wethouder in Aalburg sterk voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van het gehele Land van Altena. Nu kijkt hij met kromme tenen naar de vorderingen en ontwikkelingen in de glasvezelaanleg.

Vanaf 2018 werd het glasvezelnetwerk aangelegd door Delta. Een jaar later ging Aalburg deel uit maken van de gemeente Altena. Van der Hoeven werd raadslid en ging als kenner van gemeentelijke regelgeving aan het werk bij Delta Fiber.



Vanuit die baan had hij geen enkele bemoeienis met de werkzaamheden in Altena en als raadslid nam hij geen deel aan discussies en stemmingen die betrekking hadden op de aanleg van glasvezel. Sinds een klein half jaar is Van der Hoeven weg bij Delta Fiber. En nu zit hij dus met kromme tenen.

Van der Hoeven: “Als Delta door had gewerkt had heel Altena nu een glasvezelaansluiting gehad. In onze gemeente is de gemiddelde snelheid van aanleggen lang niet gehaald.”

“Dat Delta inmiddels een deel van Altena niet meer aanlegt begrijp ik wel”, vervolgt hij. “Door de komst van een concurrent in de vorm van een tweede netwerk van Glaspoort/KPN worden de toch al lange terugverdientijden voor Delta nog langer. Delta zal immers minder abonnementen kunnen afsluiten.”

“Delta is echter een open netwerk. KPN had dus, in plaats van voor een eigen netwerk, ook kunnen kiezen voor levering van snel internet over het netwerk van Delta. En ik heb het gecheckt: Delta heeft hun dit ook aangeboden! Voor Glaspoort/KPN lijkt het echter een prestigestrijd te worden.”

Twee keer een soortgelijk netwerk aanleggen betekent twee keer een beslag op de stikstofruimte.



Het ergert Van der Hoeven mateloos dat vele straten straks voor een tweede keer open gaan. Eerst voor de aanleg van het netwerk van Delta; nu voor de aanleg van het netwerk van Glaspoort. Voor de inwoners betekent dit extra overlast en het straatwerk gaat er niet op vooruit. Maar er is meer.

Van der Hoeven: “Twee keer een soortgelijk netwerk aanleggen betekent ook twee keer een beslag op de stikstofruimte die er is. Aan boeren en bij woningbouw wordt steeds weer gevraagd wat de stikstofimpact is voor kwetsbare gebieden. Het lijkt wel of die vraag bij de aanleg van glasvezel niet gesteld wordt.”

“Maar er is wel degelijk een stikstofpositie vanwege woon-werkverkeer, graafmachines en gebruik van compressoren. Bovendien is twee keer een soortgelijk netwerk aanleggen een verspilling van grondstoffen. Alles met elkaar is dit vervuiling die niet nodig is. Er worden immers alleen maar open netwerken aangelegd. Iedere provider kan er gebruik van maken.”

Van der Hoeven vervolgt: “De gemeente Altena heeft ondertussen een leuk verdienmodel aan de aanleg van glasvezel op haar grondgebied. De leges die ieder telecombedrijf per aan te leggen meter glasvezel moet betalen, zijn in Altena twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.”



“In de jaarrekening van 2022 zijn nota bene drie bedragen terug te vinden die Altena heeft overgehouden aan de aanleg van glasvezel, 101, 154 en 580 duizend euro. Je vraagt je dan af waarom dit geld niet gestoken wordt in extra toezicht.”



Ondanks zijn kritiek realiseert Wijnand Van der Hoeven zich dat de telecomwet het voor gemeentes niet makkelijk maakt. Ieder bedrijf dat gecertificeerd is moet van een gemeente de gelegenheid krijgen glasvezel aan te leggen. Een gemeente kan alleen maar her en der voorwaarden stellen. Van Van der Hoeven mag daar in Altena wel een tandje bij.

“Hoe mooi zou het zijn als Altena het als eerste voor elkaar krijgt dat KPN zijn diensten aan gaat bieden over het al aanwezige netwerk van Delta, dat Glaspoort/KPN de laatste dorpen aan gaat leggen en Glaspoort/KPN en Delta samen de laatste moeilijke stukken in de gemeente.”



Van der Hoeven ziet de bui namelijk al hangen. Als bewoner van de Maasdijk heeft hij zelf ook nog steeds geen glasvezel.

“Vanwege kosten en techniek zijn we twee keer uit het project van Delta geschrapt. Glaspoort zegt nu nog overal in Altena aan te gaan leggen, maar ook voor hen is de Maasdijk en kostbaar stuk van het project. Net als de Buitendijk in Hank en de Visserdijk in Werkendam.”

“De gemeente moet hier druk op gaan zetten. Al onze inwoners moeten zo snel mogelijk kunnen beschikken over snel internet!”

