Delta Netwerk stopt met aanleg glasvezel in Altena: 'Wij gaan niet akkoord met deze eis'

ALTENA • Als reactie op eerdere berichtgeving van Het Kontakt bevestigt Delta Netwerk af te zien van de verdere aanleg van glasvezel in de gemeente Altena.

Delta Netwerk startte in 2018 met de aanleg van glasvezel in het complete buitengebied van de gemeente Altena. Vanaf het voorjaar van 2022 werd dat gevolgd door aanleg in de kernen Werkendam, Sleeuwijk, Giessen, Rijswijk, Veen, Wijk en Aalburg, Woudrichem, Oudendijk, Andel, Almkerk en Meeuwen.

Delta Netwerk laat nu weten: “We hebben besloten niet (verder) aan te leggen in Eethen, Dussen, Genderen, Hank, Nieuwendijk, een stukje van Almkerk, de Maasdijk en de Vissersdijk. Wat we doen met Woudrichem vesting hebben we nog in onderzoek.”

Niet duurzaam

Een woordvoerder van Delta Netwerk: “De reden is dat er een tweede partij gaat aanleggen en de gemeente van ons eist om het laatste deel gezamenlijk met deze partij uit te voeren. Wij gaan niet akkoord met deze eis.”

Delta Netwerk vindt de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk om meerdere redenen niet nodig en niet duurzaam: “Telecomproviders kunnen gebruik maken van elkaars netwerken. Eén netwerk per gebied is daarom voldoende. Door het aanleggen van een tweede netwerk, worden onnodig apparatuur, materialen en arbeidskrachten verspild.”

“En tot slot is het niet gunstig voor consumenten. Bij een tweede glasvezelnetwerk, daalt de bezettingsgraad per netwerk en dat leidt mogelijk tot hogere kosten per aangesloten adres.”

Overlast voorkomen

Juist vanuit de belangen van de bewoners en bedrijven en om te veel overlast te voorkomen heeft de gemeente Altena de partijen gevraagd om de nog niet bekabelde kernen gezamenlijk en dus in één keer uit te voeren.

Glaspoort gaat deze kernen nu van glasvezel voorzien

Een woordvoerder van de gemeente: “Na veel overleg heeft Delta vervolgens besloten de resterende kernen niet meer te doen. Glaspoort gaat deze kernen nu van glasvezel voorzien. Ook legt Glaspoort een tweede glasvezelnet in de gebieden die al eerder door Delta voorzien zijn. Dit is de wettelijke mogelijkheid voor marktpartijen.”

Huisaansluitingen uitgesteld

Delta Netwerk geeft aan dat er circa 20.000 van de ongeveer 28.000 adressen in Altena aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk als zij het werk in de gemeente afgerond hebben. Dat dit niet altijd direct leidt tot een werkende aansluiting in huis blijkt uit verhalen uit de regio.

De aanleg in het huis is echter inmiddels tot vier keer toe uitgesteld

Een bewoner van de Polstraat in Wijk en Aalburg: “In maart 2023 is glasvezel bij ons tot in de meterkast gelegd. De aanleg in het huis is echter inmiddels tot vier keer toe uitgesteld. De nieuwste datum is het derde kwartaal van 2024. Het zou liggen aan kastjes die Delta niet levert en aan stations die nog niet gereed zijn.”

De woordvoerder van Delta Netwerk laat desgevraagd weten dat er voldoende kastjes zijn, maar dat de hoofdverdeelkast in Wijk en Aalburg nog niet gereed is voor diensten, omdat er geen stroom beschikbaar is.

Aantal verbindingen ontbreekt

Vertraging in de huisaansluitingen op ander plaatsen verklaart Delta Netwerk als volgt: “Dit komt omdat er een aantal verbindingen in het glasvezelnetwerk ontbreekt die nodig zijn om de aansluitingen van een signaal te voorzien.”

“Er wordt hard gewerkt om deze verbindingen tot stand te brengen maar we zijn voor sommige onderdelen ook afhankelijk van derden voor stroom, benodigde vergunningen, capaciteit mensen en middelen. Helaas kunnen we daarom nog niet goed aangeven wanneer de verbindingen gemaakt kunnen worden.”

Marktpartijen verantwoordelijk

Gemeente Altena kan geen invloed uitoefenen op de aanleg en aansluiting van glasvezel: “Het is aan de marktpartijen om hier uitvoering aan te geven. Zo is dat in Nederland wettelijk bepaald. De gemeente moet die werkzaamheden in de openbare gronden wettelijk gedogen.”

“Vanuit de grootschaligheid van de glasvezelaanleg zijn er wel afspraken gemaakt met eerst Delta en nu ook met Glaspoort. De gemeente houdt onder andere toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en vraagt Delta ook om afronding van lopende zaken, maar die partij is daarvoor zelf dus verantwoordelijk.”

Inwoners kunnen brief verwachten

Delta Netwerk geeft aan dat inwoners die een abonnement hebben afgesloten bij een telecomaanbieder of die toestemming hebben gegeven voor een gratis glasvezelaansluiting deze week per brief geïnformeerd zullen worden over hun besluit te stoppen met de aanleg van glasvezel in Altena.

Corine Verweij