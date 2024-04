Jubilerende Oranje Nassauschool in Veen houdt reünie: ‘Al bijna vierhonderd aanmeldingen’

VEEN • De Oranje Nassauschool met de Bijbel in Veen bestond op 28 juli 2023 precies 75 jaar. Vorig jaar werd er al bij stilgestaan, maar op donderdag 25 en vrijdag 26 april krijgt het jubileum een vervolg met een reünie voor oud-leerlingen en een afsluitende feestdag.

Dat Veen in 1948 een christelijke basisschool kreeg, heeft het te danken aan dominee Harke Harkema sr. en Hubertus (Bertus) Schreuders. Harkema was predikant van Hervormd Wijk en gelijktijdig consulent van het vacante Hervormd Veen.

“Ze grepen schijnbaar hun kans schoon toen het hoofd van de openbare school in Veen wegging”, vertelt een glimlachende oud-directeur Bert Drost (77), die samen met leerkracht Anke Altena en bestuursvoorzitter Dick Duijster is aangeschoven om wat de vertellen over de geschiedenis van de jubilerende school.

“Het heeft me trouwens altijd verbaasd dat in Veen, in zo’n christelijk dorp, pas in 1948 het christelijk onderwijs zijn intrede deed. Dit in tegenstelling tot andere dorpen in de omgeving.”

Belangrijke schakel

De ‘oude’ Oranje Nassauschool stond tot 1968 aan de dokter Van der Loostraat (voorheen Dwarsstraat). Mede door de inzet van burgemeester Boender kwam er nieuwbouw aan de Hardenberg waar ook de in 1959 gestichte kleuterschool werd ondergebracht. Pensionaris Drost is vanaf 1981 tot 2009 een belangrijke schakel geweest in het Veense onderwijs.

Een stabiel en ‘goed schooltje’, noemt hij de Veense basisschool. “Het was overigens aanvankelijk het plan om maar een aantal jaren in Veen te blijven”, glimlacht de ‘oude bovenmeester’. “Ik ben ooit door één school benaderd, maar ik had het hier heel goed naar mijn zin met een gezellig schoolteam dat ik maar ben gebleven.”

Al 36 jaar voor de klas

Drost was dus honkvaste pilaar maar dat geldt ook voor juf Anke Altena. Zij staat in Veen al 36 jaar voor de klas. Zij begon bij hoofdleidster juf Jo Kuipers als invalster in groep 7 op de toenmalige kleuterschool en geeft nu les aan groep 1. Ze kent het dorp als geen ander. “Ik krijg nu kinderen van ouders die mij ook al in de klas hebben gezeten. Heel bijzonder is dat.”

Altena roemt de betrokkenheid van de inwoners bij de school. “Als er acties op touw worden gezet, doet iedereen mee. Er is altijd veel enthousiasme”, vertelt ze wat zo kenmerkend is voor het dorp Veen.

Bindende factor

Voorzitter Dick Duijster benoemt ook een tak van betrokkenheid. “Onlangs hadden we een lekkage. In no-time werd geholpen met waterstofzuigers. De school is ook een bindende factor in het dorp. Heel betrokken allemaal. Een bepaald project is al snel een soort dorpsfeest.”

Duijster onderstreept dat er op de school een duidelijke christelijke cultuur heerst. “Wel met een open toelatingsbeleid. We vragen ook altijd aan de ouders dat ze de grondslag van de school respecteren als hun kind wordt toegelaten.”

Diepte- en hoogtepunten

Door de jaren heen waren er diepte- en hoogtepunten. “Een dieptepunt was in 1983 het verongelukken van een leerling uit de vijfde klas”, herinnert Drost. “We zijn toen met de hele school naar de kerkdienst geweest. Dominee Van Gorsel leidde de dienst. Ik weet nog precies waar hij over preekte. ‘De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd’, een tekst uit Job 5.”

Een inspecteur vertelde eens dat hij bij ons de identiteit voelde

Het feest vanwege het 50-jarig bestaan op Loevestein en de opening van het nieuwe schoolgebouw worden genoemd als mooie gebeurtenissen. “Een inspecteur vertelde eens dat hij bij ons de identiteit voelde”, vertelt Drost over een compliment.

Bijna vierhonderd aanmeldingen

Voor de komende reünie bestaat veel belangstelling. “We hebben al bijna vierhonderd aanmeldingen”, kijkt preses Duijster uit naar de samenkomst in de huidige school.

De Oranje Nassauschool telt momenteel twaalf klassen met in totaal 281 leerlingen, 21 leerkrachten en vijf onderwijsassistenten plus een administratief medewerkster. De locatie aan de Hardenberg wordt binnen afzienbare tijd verlaten. De school verhuist naar een locatie op de Eng waar een nieuw energieneutraal complex verrijst.