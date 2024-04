Drongelense zorgboerderij start crowdfundingsactie: ‘Alpaca’s zijn van grote toegevoegde waarde’

5 minuten geleden

Nieuws 55 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

DRONGELEN • Zorgboerderij Equus & Ego in Drongelen is een crowdfundingsactie gestart voor de aanschaf van twee alpaca’s en de bouw van een nieuwe hooischuur. Tijdens storm Eunice in 2022 werd de vorige hooischuur omver geblazen. “Dat is een groot gemis”, zegt eigenaresse Esther Klijn.

In 2017 verhuisde Esther Klijn en haar gezin van ‘s-Hertogenbosch naar Drongelen. Ze kochten een boerderij aan de Bergsche Maas met anderhalve hectare grond. Dit gaf Esther de kans om haar eigen zorgboerderij te starten. Ze kon hier hulpverlening en begeleiding aanbieden aan jongeren en kinderen. In maart 2020, net na de eerste coronagevallen in Nederland, opende Equus & Ego voor het eerst zijn deuren.

Alle zorg onder één dak

De coronapandemie dwong de zorgboerderij om kort na de opening alweer te sluiten. Maar net voor de zomer konden ze weer open. Het zorgaanbod werd verder uitgebreid en inmiddels biedt Equus & Ego alles onder één dak: van diagnostiek tot begeleiding van kinderen en gezinnen, en het geven van (systeem)behandelingen.

Veel van de kinderen en jongeren die naar de zorgboerderij komen, wonen in de gemeente Altena. Ze zijn meestal tussen de 7 en 23 jaar oud. Op dit moment komen er ongeveer dertig kinderen, jongeren en hun ouders, naar de zorgboerderij voor begeleiding en behandeling.

De geiten richtten veel schade aan

Dieren spelen belangrijke rol bij Equus & Ego

Tijdens de behandelingen spelen activiteiten zoals het verzorgen van de dieren op de boerderij, klusjes in de tuin en het onderhouden van de moestuin een belangrijke rol. Dit draagt niet alleen bij aan de begeleiding, maar ook aan het leren omgaan met verantwoordelijkheden en het bieden van rust en structuur aan de kinderen. Dit alles ondersteunt onder andere de kinderen en jongeren in hun stappen richting volwassenheid.

Op de boerderij zijn vier paarden, twee honden en een aantal kippen te vinden. Er waren ook geiten, maar die zorgden voor de nodige onrust. “We kregen deze geiten toen ze nog jong waren. Ons werd verteld dat het dwerggeiten waren. Maar de geitjes werden volwassen ‘normale’ geiten en richtten veel schade aan”, vertelt Esther. Omdat de geiten, tijdens de omgang, soms ook de rust van de kinderen verstoorden, werd er een andere plek voor de dieren gezocht.

Alpaca’s zouden een grote toegevoegde waarde hebben op de zorgboerderij

‘Alpaca’s hebben grote toegevoegde waarde’

Het zorgteam en de kinderen dachten na over mogelijke vervangers voor de geiten. Ze wilden graag meer diversiteit bieden qua dieren. “We hebben over ezels gesproken, maar die lijken te veel op de paarden. Varkens? Die zijn niet echt knuffelbaar en zijn lastig te verzorgen.”

Uiteindelijk werd het idee voor alpaca’s geopperd. “Met alpaca’s is er fysieke aandacht, ze zijn goed te verzorgen en je kunt zelfs met ze wandelen. Ze zouden een grote toegevoegde waarde hebben op de zorgboerderij.” Omdat alpaca’s kuddedieren zijn, moeten er minimaal twee dieren worden aangeschaft.

Voor een zorgbedrijf, dat maar beperkte winst mag maken, lopen de kosten dan al snel op. Bovendien moet er nog steeds een nieuwe hooischuur gebouwd worden, want de vorige is vernield door storm Eunice. Het hooi moet nu steeds met een zeil worden afgedekt, maar vooral in de herfst en winter zorgt de vele regen ervoor dat het hooi toch nat wordt. Ook gaat er veel hooi verloren op deze manier. “Ontzettend zonde.”

We moeten keuzes maken met de potjes die we hebben

In totaal 5000 euro nodig

“We moeten keuzes maken met de potjes die we hebben”, vertelt Esther. Tijdens een teamvergadering kwam daarom het idee voor een crowdfundingsactie naar voren. Op deze manier probeert de zorgboerderij nu de aankoop van de alpaca’s en de bouw van de nieuwe hooischuur mogelijk te maken. In totaal is er 5000 euro nodig.

“Het begin van de actie ging goed en we hebben al 840 euro ingezameld. We hopen dat meer inwoners van Altena een donatie willen doen, vooral voor de kinderen en jongeren die hier komen. Zodat de kinderen die hier soms twee jaar zorg krijgen, dat doen op een fijne plek.”

Op de Lentemarkt in Meeuwen

Om de actie meer bekendheid te geven en geld in te zamelen, zal Equus & Ego ook aanwezig zijn op de Lentemarkt in Meeuwen op zaterdag 11 mei. “We zullen er zelfgemaakte kettingen, armbanden, fotolijstjes en kandelaars verkopen. Een aantal kinderen vindt het ook leuk om hier aanwezig te zijn en zal meer vertellen over de zorgboerderij.”

Doneren?

Wie Equus & Ego wil helpen met een financiële bijdrage kan dat doen via www.bit.ly/3xealSr.