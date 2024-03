Wie is de beste dirigent van Altena? Fanfare O.N.S. viert jubileum met Maestro 2.0

zo 31 mrt 2024, 14:10

NIEUWENDIJK • Voor de tweede keer organiseert fanfare O.N.S. uit Nieuwendijk een groots maestro-evenement. Vijf bekende lokale gezichten zullen op 25 mei de dirigeerstok ter hand nemen en met het orkest een avondvullend concert neerzetten.

In 2017 kwam dominee René Wouda als winnaar uit de bus van de eerste Maestro die de Nieuwendijkse fanfare organiseerde. Het enthousiasme onder de deelnemers, het orkest en het publiek was indertijd zo groot, dat een tweede maestroconcert niet uit kon blijven. Nu fanfare O.N.S. negentig jaar bestaat, wordt Maestro 2.0 in de steigers gezet.

De maestro’s

De zeskoppige organisatiecommissie heeft vijf mensen bereid gevonden als maestro op de bok te gaan staan, namelijk: Tonny van Drunen, Mirjam Schram, Hillebrand Dekker, Nico de Lange en Egbert Lichtenberg. Ze weten al hoe ze de verschillende maten moeten slaan en hebben alle vijf inmiddels hun eerste coaching achter de rug.

Dirigente Anneke Konings-Kros van O.N.S. heeft hen onder andere wegwijs gemaakt in de opstelling van de fanfare en de betekenis van begrippen als largo en fortissimo. Alle maestro’s hebben het uiterst geconcentreerd gevolgd en meegedaan. De muziek hadden ze al op band, nu kon ook de bladmuziek meelezen worden.

Twee werken dirigeren

Iedere maestro krijgt twee stukken te dirigeren. Eén werk alleen met het orkest, het andere werk met orkest én een solist. Er zullen instrumentale solo’s zijn van klarinet, bariton en bas en zangsolo’s van Vera de Heus en van een deel van het mannenkoor.

Het is een kans die je niet snel weer krijgt

Joop Hoevenaar van de organisatiecommissie: “We hebben gezocht naar werken die passen bij de muzieksmaak van de maestro. Zo zal burgmeester Lichtenberg een nummer van ACDC dirigeren en dominee De Lange ‘You raise me up’. Van Vivaldi is ‘Largo from Winter’ te beluisteren en Vera zingt een nummer uit de musical Wicked.”

Ook leden van fanfare moeten flink oefenen

Ruim voor de maestro’s hun eerste instructies kregen zijn de leden van fanfare O.N.S. al aan het repeteren geweest op de stukken die op 25 mei te horen zullen zijn. Alle werken zijn nieuw voor het orkest. Ieder fanfarelid moest thuis dus flink oefenen. Daarnaast kreeg het orkest een workshop van internationaal dirigent Hans Leenders.

De muzikanten moeten immers ook weten hoe te reageren op een maestro die ineens een ander tempo of een ander volume aangeeft. Samen met Gerrit Oldenburg en Lijn van der Wiel zal Hans Leenders ook de jury vormen van het maestroconcert.

Vooral plezier

Net als in het gelijknamige televisieprogramma zal er bij Maestro 2.0 in Nieuwendijk uiteindelijk een winnaar zijn. Anneke Koning-Kros voert daarom bij Nico de Lange de druk gelijk wat op. Hij heeft wat waar te maken gezien de uitslag van 2017. Voor De Lange gaat het echter vooral om het plezier en het vermaak: “Het allerleukste zou ik vinden wanneer de fanfare na afloop zegt dat het fijn was met mij op de bok.”

Het voelt totaal niet ongemakkelijk

Ook Mirjam Schram gaat voor optimaal genieten: “Het is een kans die je niet snel weer krijgt. Op zo’n initiatief van O.N.S. kun je bijna geen ‘nee’ zeggen. Het is een heel sociaal gebeuren en voelt totaal niet ongemakkelijk. Ik word goed opgevangen.”

Oefenen voor de spiegel

De maestro’s verwachten het nodige huiswerk mee te krijgen van hun coach. Ze nemen zich voor heel vaak te luisteren naar de muziek die ze moeten dirigeren; al dan niet met de partituur ernaast. Misschien nog extra oefenen met mensen uit hun omgeving die in de muziek zitten. En voor de spiegel in de badkamer natuurlijk. Met de deur op slot.

Dat ze bij verschillende van hun voorbereidingen ook gefilmd worden, lijkt ze tijdens de eerste coaching nauwelijks te storen. Net als in het televisieprogramma zal er tijdens het concert namelijk een inkijkje gegeven worden in de voorbereidingen van de vijf maestro’s.

Kaartverkoop

Het maestroconcert vindt plaats op 25 mei in de tot concertzaal omgebouwde sporthal de Iris in Nieuwendijk. Vanaf 12 april zijn de kaarten te koop bij de Coop, Tavenu, De Juf’s Muziekstudio en via info@fanfare-ons.nl. De kosten bedragen vijftien euro.

Corine Verweij