Stichting Hospice Altena koopt grond aan Vlietstraat in Sleeuwijk definitief aan

SLEEUWIJK • Stichting Hospice Altena heeft definitief het stuk grond aan de Vlietstraat in Sleeuwijk aangekocht, waar het nieuwe hospice gebouwd zal worden.

Dat maakt de stichting maandagochtend bekend: “Met enthousiasme en diepe dankbaarheid kondigen we aan dat Hospice Altena, dankzij de ongekende steun en vrijgevigheid van onze donateurs, de grond in Sleeuwijk definitief heeft aangekocht. Dit is een grote stap voorwaarts in onze missie om hoogwaardige palliatieve zorg beschikbaar te maken voor iedereen in onze gemeenschap.”

Bezwaren van omwonenden

Buurtbewoners hebben momenteel een bezwaarprocedure lopen bij de Raad van State in Den Haag. Ze geven aan op zich geen bezwaar te hebben tegen de komst van het hospice, maar zijn van mening dat de gemeente Altena de verkeerde locatie heeft gekozen met de Vlietstraat.

Aangezien deze procedure nog gaande is en de aankoop van de grond nog niet definitief was, heeft de stichting medio februari het bouwbord aan de Vlietstraat tijdelijk verwijderd.



Doneren

Stichting Hospice Altena nodigt iedereen uit om een donatie te doen of een obligatie aan te kopen. “We kunnen alle hulp goed gebruiken.”

Kijk hiervoor op www.hospice-altena.nl of neem contact op met Fons Naterop via fons.naterop@hospice-altena.nl.