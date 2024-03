• Mariëlle Impens vraagt aandacht voor zwerfkatten in Altena.

In Altena mag meer aandacht komen voor de zwerfkat: ‘Ik zie hoe slecht sommigen eraan toe zijn’

zo 17 mrt 2024, 08:40

DRONGELEN • In Altena zou meer aandacht besteed mogen worden aan zwerfkatten, met name op het gebied van castratie. Als dit niet gebeurt, blijft de overlast toenemen, verspreiden ziektes onder katten zich sneller en kunnen de nu al overvolle dierenasielen geen gewonde of zieke dieren meer opnemen.

Mariëlle Impens uit Drongelen, beroepsmatig verzorgster van diverse (huis)dieren en eigenaar van Mariëlle’s Beestenboel, waarschuwt voor deze situatie. Ze ziet veel katten rondzwerven op het platteland van Altena, bij boerderijen, maneges en kwekerijen, en vindt dat er actie nodig is.

Bovendien is een oplossing gratis

“Ik zie namelijk hoe slecht sommige zwerfkatten eraan toe zijn”, vertelt ze. “Bovendien is een oplossing gratis.” Impens zet zich sinds kort in als tussenpersoon voor Stichting Zwerfkatten Nederland. Deze stichting probeert met het uitvoeren van grootschalige castraties het aantal zwerfkatten in Nederland te beperken, onder andere voor het welzijn van de katten zelf.

Mensen nemen geen verantwoordelijkheid

De inwoonster van Drongelen legt uit waarom het belangrijk is om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden. “De problemen met zwerfkatten ontstaan doordat mensen geen verantwoordelijkheid nemen. Een poes kan soms drie keer per jaar drachtig worden, al vanaf ongeveer zes maanden oud. Als er niet wordt ingegrepen, kan een groep van bijvoorbeeld vijf zwerfkatten een jaar later uit twintig katten bestaan.”

Katten die niet gecastreerd zijn vechten elkaar de tent uit

Haar ervaring is dat populaties exponentieel groeien, met als gevolg veel kattenleed. Castraties kunnen veel leed voorkomen, doordat groepen kleiner zijn en ziektes zich zo minder snel verspreiden. “Katten die niet gecastreerd zijn vechten elkaar de tent uit als de poezen krols - vruchtbaar - zijn. Bovendien worden door bijtincidenten, bloed, speekseluitwisseling en in grote groepen ziektes makkelijk overgedragen.”

Weinig hoop voor gewonde of zieke katten

Voor gewonde of zieke zwerfkatten is er nu weinig hoop. “Het schrijnende is dat dierenasielen en opvangstichtingen erg vol zitten. Dit komt onder andere doordat veel mensen na de coronaperiode van hun huisdier af wilden en er ook massaal is gedumpt.

Vaak waren dit ongecastreerde katten, die ook niet gechipt zijn, waardoor er een explosieve toename was in het aantal zwerfkatten. Voor sommige zwerfdieren die er erg aan toe zijn en hulp nodig hebben is er daarom soms gewoon geen plaats meer.”

Een zwerfkat kiest niet voor het zwerfbestaan

“Een zwerfkat kiest niet voor het zwerfbestaan”, benadrukt Impens. “Daarom begint het bij de mens die zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Door een zwerfkat op jouw terrein te laten castreren, zal het aantal zwervende dieren afnemen.”

Ze noemt ook enkele andere voordelen: de overlast voor mensen zal afnemen, denk aan geluidsoverlast, stank en ziekten, en meer vogels zullen met rust gelaten worden.

Tijd voor actie

In deze tijd van het jaar worden de meeste poezen weer krols en krijgen vaak nu al een eerste nestje. “Daarom is dit het moment om verantwoordelijkheid te nemen”, zegt ze.

Hier komt Stichting Zwerfkatten Nederland in beeld. Deze stichting werkt volgens de TNRC-methode. Ze vangen groepen zwerfkatten buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld op boerderijen, vakantieparken of maneges, castreren de dieren en zetten ze daarna terug op de plek waar ze gevangen zijn, mits de katten verzorgd worden.

Wilde kittens tot 14 weken nemen ze mee om te socialiseren en een thuis te geven. Als er adopteerbare volwassen katten aanwezig zijn, wordt er overlegd met de terreinbeheerder over eventuele herplaatsing.

Melding maken van zwerfkatten

Impens probeert nu in Altena het probleem onder de aandacht te brengen en inwoners te motiveren om melding te maken van zwerfkatten bij Stichting Zwerfkatten Nederland of bij haar. Nadat er een melding is gemaakt, neemt de stichting contact op met de terreinbeheerder om een afspraak te maken voor het vangen en castreren van de katten. Dit kost de grondeigenaar niets.

“Meldingen kunnen worden gedaan via de website van Stichting Zwerfkatten Nederland, maar je mag mij ook een e-mail sturen: marielle@mariellesbeestenboel.nl.”