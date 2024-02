Betalen voor de Bergsche Maasveren: al 550 abonnementen aangeschaft door Altenaren

DRONGELEN • De introductie van tarifering voor het Drongelense veer, het Bernse veer en het Capelse veer voor automobilisten, motorrijders en vrachtverkeer is vrij soepel verlopen. “De start ging gepaard met wat kinderziektes maar die zijn inmiddels grotendeels overwonnen”, aldus Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van stichting De Bergsche Maasveren.

Sinds 5 februari moeten automobilisten, motorrijders en vrachtverkeer betalen voor een overtocht. Voor voetgangers, (brom)fietsers en landbouwverkeer blijven de veren gratis. Betalen kan op verschillende manieren: via een app, via een fysieke tegoedkaart of via een pinbetaling.

App het meest gebruikt

“Verreweg de meeste gebruikers betalen via de app”, weet Holleman. “Op basis van de eerste ervaringen hebben we in de app nog wat veranderingen aangebracht. Daarmee is de gebruiksvriendelijkheid verder verbeterd.” De reguliere tarieven liggen op 2,70 euro voor auto’s en motoren en 3,50 euro voor bedrijfswagens. Betalen via de app verloopt via de aanschaf van een zogeheten digitaal reistegoed: dat reistegoed levert vervolgens een financieel voordeel op van 25 procent.

Haperingen betaalunits verholpen

De pinbetalingen verliepen aanvankelijk niet helemaal naar behoren. Holleman: “Dat werd veroorzaakt door haperingen bij de betaalunits aan boord van de veren. Inmiddels hebben we geïnvesteerd in extra hardware. Daardoor verlopen de betalingen per pin nu ook beter.” Controle op betalingen verloopt geautomatiseerd dankzij camera’s aan boord. Holleman: “Schippers kunnen zich daardoor blijven concentreren op hun kerntaak: het veilig overzetten van passagiers.”

550 abonnementen aangeschaft door Altenaren

Inwoners van de gemeente Altena kunnen ook kiezen voor een abonnement: voor honderd euro per jaar maken ze dan het hele jaar door gebruik van het Drongelense veer en het Capelse veer. Voor twintig euro per jaar ontvangt men een jaar lang een korting van vijftig procent. Inmiddels zijn er zo’n 550 Altena-abonnementen aangeschaft, voornamelijk de abonnementen voor honderd euro.

Terugval aantal gebruikers

De invoering op 5 februari heeft wel geleid tot een terugval in het aantal gebruikers van de veren, ziet ook Hans Tanis, voorzitter van de raad van toezicht van Stichting De Bergsche Maasveren, wethouder van de gemeente Altena en portefeuillehouder mobiliteit. “Een aantal mensen kiest voor omrijden. Anderen laten de auto staan en nemen de fiets: een mooi bijeffect.”

Naar verwachting zullen gebruikersaantallen de komende tijd ook weer aantrekken, maar voor definitieve conclusies is nog te vroeg. Tanis kijkt met een goed gevoel terug op invoering van tarifering. “Stichting De Bergsche Maasveren heeft veel werk verzet. Ook de rol van de verschillende dorpsraden was belangrijk. Door onder meer informatiebijeenkomsten te organiseren, zijn inwoners goed op de hoogte gebracht van alle veranderingen.”

Tarifering noodzakelijk voor continuïteit

Invoering van tarifering was een noodzakelijk besluit. Stichting De Bergsche Maasveren kampte al geruime tijd met oplopende financiële tekorten door een aanhoudend laag rendement op het eigen vermogen. Dat was weer een gevolg van de rentestand, die zich jarenlang op een historisch laag niveau bevond.

Volgens Holleman is tarifering essentieel voor de continuïteit van de diensten. “Deze stap zorgt er voor dat de toekomst van veerdiensten gewaarborgd blijft.” De drie veren over de Bergsche Maas varen dagelijks en vervullen daarmee een grote rol in de verwerking van regionale verkeerstromen.