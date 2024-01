Toneelvereniging Juliana brengt nieuwe voorstelling over ‘De Gevulde Snoeshaan’

12 minuten geleden

Nieuws 53 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

UITWIJK • Toneelvereniging Juliana brengt dit jaar een nieuwe voorstelling ten tonele, namelijk de klucht De Gevulde Snoeshaan van schrijver Mart Moors.

Dit doen zij met enkele geheel nieuwe spelers uit de dorpen Uitwijk en Waardhuizen. De groep bestaat dit jaar uit negen spelers. Het instuderen is inmiddels gestart.

Problemen in De Gevulde Snoeshaan

‘Het gebouw waarin nu restaurant De Gevulde Snoeshaan is gevestigd was vroeger een snackbar. Dat brengt voor Gaston de Kroon, de nieuwe eigenaar, veel problemen met zich mee. Hij doet er alles aan om van De Gevulde Snoeshaan een stijlvol en chique restaurant te maken’, zo kondigt toneelvereniging Juliana de voorstelling aan.

‘Maar met lui en brutaal personeel, problemen in de organisatie, de meest bizarre gasten en een chronisch gebrek aan toiletpapier is dat geen gemakkelijke opgave.’

Voorstellingen in de Hoogt

De voorstellingen vinden plaats in de Hoogt in Uitwijk, op vrijdag 16, zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 februari. Aanvang is steeds om 19.30 uur.

Kaarten zijn vanaf 22 januari te koop op maandag, dinsdag en woensdag, tussen 17.00 en 19.00 uur, via Adje van der Stelt (06-51437050).

Kaarten afhalen

Kaarten kosten 10 euro en dienen afgehaald te worden vanaf 6 februari in de Hoogt te Uitwijk op dinsdag- woensdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.