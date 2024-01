Inloopavond en vmbo Schans café in Sleeuwijk

vr 12 jan 2024, 11:56

SLEEUWIJK • Vmbo Schans in Sleeuwijk organiseert op dinsdag 23 januari een inloopavond en Schans café voor leerlingen van de basisschool en hun ouders.

Tijdens de inloopavond zijn er voor ouders verschillende voorlichtingen, over het onderwijs, de profielen, het vak Talenttijd en de zorg binnen Schans.

Schans café

Voor de leerlingen zijn er diverse leuke activiteiten, onder andere in de gymzaal en grootkeuken. In de aula van de school kan men terecht in het Schans café. Onder het genot van een kopje soep en een broodje of wat te drinken kunnen bezoekers in gesprek met docenten.

Winterfair voor stichting ALS

Buiten op het schoolplein wordt er diezelfde avond een winterfair gehouden. De fair wordt georganiseerd door leerlingen van het profiel Dienstverlening en Producten en de opbrengst gaat naar de stichting ALS.

Betekenisvol leren

Schans is een kleine, gezellige vmbo school, waar leren betekenisvol en uitdagend is. Daarnaast biedt de school een veilige leeromgeving, die voelt als een thuisbasis.

Oriënteren op toekomstig beroep

Naast de reguliere vakken ontdekken en ontwikkelen leerlingen in de onderbouw hun talenten en vaardigheden bij het vak Talenttijd. In de bovenbouw is er een wekelijkse stagedag. Zo kunnen leerlingen zich oriënteren op hun toekomstige beroep.

De inloopavond en het Schans café zijn te bezoeken van 18.00 tot 20.30 uur.