Twee veroordelingen voor brandstichting rond jaarwisseling in Veen: cel en taakstraf

VEEN • Twee verdachten van brandstichting op de kruising Witboomstraat/van der Loostraat in Veen zijn donderdag veroordeeld door de rechtbank. Eén van de verdachten heeft een forse straf gekregen.

Vlak voor de jaarwisseling vond er brandstichting plaats op de kruising Witboomstraat/van der Loostraat in Veen; er werden autobanden in brand gestoken. Van deze vernieling en de veroorzaakte schade heeft gemeente Altena aangifte gedaan, wat donderdag in de rechtbank heeft geleid tot een veroordeling van twee verdachten.

Eerdere veroordeling

De eerste verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur, of twee maanden gevangenisstraf. De tweede verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Deze tweede verdachte krijgt een zwaardere straf, omdat hij vorig jaar ook is veroordeeld voor brandstichting in Veen. Aan hem werd toen een taakstraf opgelegd van 160 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Die 60 uur krijgt hij nu alsnog opgelegd.

Gebiedsverbod rond oud en nieuw

Beide verdachten krijgen tevens een gebiedsverbod. Ze mogen zich gedurende drie jaar van 1 december tot en met 2 januari niet meer in een bepaald deel van Veen bevinden.

Als ze dit toch doen, krijgen ze twee weken gevangenisstraf. Beiden moeten ook ruim 600 euro schadevergoeding betalen aan de gemeente Altena.

‘Grote bron van ergernis’

“Moedwillige vernielingen in aanloop naar de jaarwisseling zijn een grote bron van overlast en maatschappelijke ergernis”, zegt burgemeester Egbert Lichtenberg, mede namens de politie en het Openbaar Ministerie.

“Ik hoop dat met deze veroordeling de daders dit soort gevaarlijke en onnodige acties in de toekomst uit hun hoofd zullen laten.”