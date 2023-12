Juwelier Van Zandwijk uit Veen bestaat 30 jaar: ‘Ik maakte al sieraden van hoefnagels’

VEEN • Bijzondere collecties sieraden, horloges, klokken en cadeauartikelen stralen je tegemoet. Dankzij de prettige sfeer en de vriendelijke ontvangst genieten klanten al dertig jaar bij juwelier Van Zandwijk van de gastvrijheid van Gerrit en Wilma van Zandwijk. Tegenwoordig samen met zoon Dave en zijn vrouw Rosina, die gepassioneerd samenwerken.

Juwelier Van Zandwijk is uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf, dat inmiddels klanten trekt van ver buiten de regio. “Zoveel verschillende disciplines onder één dak zie je niet veel meer”, zegt Gerrit van Zandwijk. “Juist de combinatie winkel met service-atelier is wat ons betreft de succesformule.”

Het bedrijf is gespecialiseerd in onder andere gedenksieraden, trouwringen en horlogereparaties aan bijna alle merken. De huidige winkel annex werkplaats is 300 m2. De winkel is stap voor stap gegroeid, vertelt Gerrit van Zandwijk. “In 1993 huurde ik een plekje, dat was inclusief werkplaats en keukentje 50 m2 in totaal.”

Make-over

Onlangs kreeg de winkel een make-over. Dave van Zandwijk: “We hebben de opstelling aangepast. Er is meer ruimte om te bewegen en meer beleving in de winkel. Er hangt een prettige sfeer, je hoort een lekker relaxt muziekje.” Rosina van Zandwijk: “Het zijn vaak de details, waardoor alle zintuigen geprikkeld worden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een bijzonder mooie collectie sieraden van diverse stijlen en vooral, mooie kwaliteit.”

‘Je hebt er geen lol in’

Gerrit van Zandwijk koos op aanraden van zijn moeder voor het vak van uurwerkmaker en goudsmid. “Ik deed een opleiding in de elektronica. Maar mijn moeder zei: ‘je hebt er geen lol in’. Haar vader was horlogemaker, dat priegelen leek haar wel wat voor mij. Ik maakte al sieraden van hoefnagels als hobby.”

Na een beroepskeuzetest koos Gerrit de opleiding in Schoonhoven voor uurwerkmaker, goudsmid en graveur. Daarna deed hij jarenlang ervaring op bij diverse juweliersbedrijven.

“Ik was net bedrijfsleider in een reparatie-atelier geworden, toen al snel bleek dat ik tegen de klanten moest liegen. Daar had ik geen zin in en voor het eerst in mijn leven stond ik op straat. Ik besloot voor mijzelf te beginnen, samen met mijn vrouw en na verloop van tijd met stagiaires en vast personeel. Eén van hen, Anneke, is zelfs ruim twintig jaar bij ons blijven werken.”

‘Blijf graag betrokken bij winkel’

Na dertig jaar wil Gerrit niet over ophouden horen, maar neemt wel gas terug. “Ik weet dat ik het met een gerust hart aan Dave en Rosina kan overlaten, maar ik blijf graag betrokken, net als mijn vrouw Wilma, zij verzorgt de aankleding binnen en buiten.” Dave van Zandwijk: “Verschillende oud-medewerkers springen regelmatig parttime bij, heel fijn.”

Het drietal helpt klanten in de winkel. Achter de schermen verzorgt Rosina de marketing en zij is zeer bedreven in het etaleerwerk. Dave verzorgt onder andere de webshop en is actief in het restaureren van klokken en horloges.

Specialiteit

Gerrit repareert vooral gecompliceerde en antieke horloges en verricht bijzonder goudsmidwerk. Het vermaken van bijvoorbeeld een trouwring van een overleden dierbare is één van zijn specialiteiten. Maar ook het ontwerpen van een compleet nieuw sieraad behoort tot de mogelijkheden.

Gerrit van Zandwijk: “Ik maak liever een schetsje met mijn potlood, maar Dave en Rosina zijn heel bedreven in de speciale computerprogramma’s met 3D en lasertechniek.”

“Als je bijvoorbeeld trouwringen zoekt, net iets anders dan de vaste collectie, kunnen we samen in zo’n programma van begin tot eind prachtige ringen samenstellen”, vertelt Dave van Zandwijk.

Belangrijkste taak

Het adviseren van klanten blijft toch hun belangrijkste taak. Dave van Zandwijk: “Klanten helpen iets moois te vinden, dat past in hun levenssituatie. Vaak hebben zij al iets in hun hoofd, wij mogen dat vertalen in een mooi sieraad of horloge. Wij willen dat klanten altijd met een goed en tevreden gevoel naar huis gaan. Dat is een mooie uitdaging.”