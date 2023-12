• In Hank worden twintig sociale huurappartementen gebouwd.

Bouw de ‘Roode Camer’ kan van start: twintig nieuwe sociale huurappartementen in Hank

wo 6 dec. 2023, 17:38

Nieuws 370 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HANK • In december zal de bouw van het appartementencomplex de ‘Roode Camer’, met twintig sociale huurappartementen, aan de Bolbaken in Hank van start gaan.

Onlangs hebben Han Jetten, directeur-bestuurder van Bouwlinie, Cees den Otter, directeur van aannemersbedrijf P. Van Leeuwen, en Wim Beijer, directeur van Installatiebedrijf Van Gammeren, de contracten getekend voor de realisatie van dit appartementencomplex.

Bouwlinie ontwikkelt in opdracht van woningcorporatie Bazalt Wonen hier twintig sociale huurwoningen. Mede dankzij de toekenning uit de Startbouwimpuls, een financiële bijdrage van het Rijk om de bouw te versnellen, is het mogelijk om op deze locatie te starten met bouwen.

Twintig sociale huurappartementen

Het appartementencomplex aan de Bolbaken in Hank zal vier bouwlagen hoog zijn en bestaat uit twintig vrijwel energieneutrale sociale huurappartementen, voorzien van een keuken, badkamer, toilet en ruim balkon.

De woonoppervlaktes variëren van 60 tot 84 m2. Alle appartementen hebben een individuele berging op de begane grond en zijn bereikbaar via de centrale hal met de lift.

Groene locatie

Het appartementencomplex bevindt zich in het ontwikkelingsgebied de ‘Roode Camer’, gelegen te midden van groen met uitzicht op de Buitendijk.

Lianne Versteeg-den Dekker, projectontwikkelaar bij Bazalt Wonen: “Vanwege de grote vraag naar huisvesting binnen de gemeente Altena blijven wij als Bazalt Wonen doorgaan met bouwen. We zijn blij met het duurzame appartementencomplex dat we hebben ontwikkeld in samenwerking met Aannemersbedrijf P. van Leeuwen en Installatiebedrijf Van Gammeren.”

Duurzaamheid

De appartementen worden op duurzame wijze gebouwd en zullen worden voorzien van een bodemwarmtepomp met een individuele bodemlus en boiler. Deze warmtepomp zorgt ervoor dat de woningen in de zomer enkele graden gekoeld kunnen worden en in de winter op een lage temperatuur verwarmd worden.

Voor een comfortabel en gezond binnenklimaat worden de woningen geventileerd door middel van een warmte-terugwinsysteem. Op de schuine daken zullen zonnepanelen worden geplaatst.

Het ontwerp, verzorgd door New-Ton Architecten Giessenburg, geeft het complex een stijlvolle uitstraling met fraaie gevels, prefab betonnen kaders rondom de kozijnen en passende schuine daken.

Bouw start december 2023

De bouwwerkzaamheden zullen aanvangen in december 2023 dankzij de voorspoedige samenwerking met alle betrokken partijen.

Om in aanmerking te komen voor een huurappartement in dit complex is inschrijving bij het regionale woonruimteverdeelsysteem Woongaard nodig.

Kijk voor meer informatie op bazaltwonen.nl/duurzaamwonen/project/roodecamer.