Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk fuseert met Andel: ‘We zoeken al vijf jaar een oplossing’

ANDEL/GIESSEN/RIJSWIJK • Na ruim 181 jaar zal de Gereformeerde Kerk (GK) van Giessen-Rijswijk ophouden te bestaan. Op 31 december van dit jaar zal er een administratieve fusie plaatsvinden met de Gereformeerde Kerk in Andel. De laatste dienst in kerkgebouw De Wijnstok en de Rank zal op zondag 11 februari 2024 plaatsvinden, waarna ook de gemeente zal worden samengevoegd met Andel.

De samenvoeging is noodzakelijk doordat de GK van Giessen-Rijswijk er niet in geslaagd is het bestuur volledig te bemannen. “We zijn een warme gemeente met betrokken kerkgangers, maar het is ons niet gelukt om voldoende mensen voor de kerkenraad te vinden”, vertelt ouderling-kerkrentmeester Herman Schreuders.

“Op dit moment bestaat de kerkraad uit vijf personen, terwijl dat eigenlijk het dubbele zou moeten zijn voor onze gemeente. Bovendien schrijft de PKN (het protestantse kerkgenootschap) voor dat een kerk minimaal zeven ambtsdragers moet hebben.”

Beslissing niet onverwacht

Hoewel het besluit om de Gereformeerde Kerk in Giessen-Rijswijk op te heffen ingrijpend is, komt de beslissing niet onverwacht. “We zijn al vijf jaar bezig met het zoeken naar een oplossing. De tijd waarin we leven werkt wat dat betreft niet in ons voordeel. Er komen minder mensen naar de kerk en de kerkgang is losser geworden door de coronapandemie.”

Naast het motiveren van mensen voor een ambt, heeft men ook bij andere kerken naar oplossingen gezocht. “We hebben bijvoorbeeld geprobeerd om de administratie elders onder te brengen, maar dat bleek helaas ook niet mogelijk.” Een noodkreet volgde, die in Andel gehoord werd.

Eind vorig jaar werden de eerste contacten gelegd en begin dit jaar werden de gesprekken geïntensiveerd. “We hebben dit als kerk opgepakt uit naastenliefde voor onze buurgemeente”, vertelt Mia Groenenberg als vertegenwoordiger van de GK in Andel. “Er is ruimte in Andel en bovendien: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”

De tijd nemen

Het samenvoegen van twee kerkgemeenten is een grondig proces dat zorgvuldig wordt gevolgd. Hoewel de administratieve fusie al op de laatste dag van 2023 plaatsvindt, zal er nog tot zondag 11 februari 2024 gekerkt worden in het kerkgebouw in Rijswijk.

“Dit is bewust gekozen”, vertelt ds. Bert van der Linden, die als predikant voor hulpdiensten aan de gemeente Giessen-Rijswijk verbonden is. “Een week later, op 18 februari, begint de periode naar Pasen toe (de veertigdagentijd). Het is dus een liturgisch gekozen moment.”

Hiernaast wil men rustig de tijd nemen om samen te voegen. “Zeker voor de senioren is het een hele overgang. Velen van hen zijn in Rijswijk getrouwd, gedoopt of hebben begrafenissen meegemaakt. Aan stenen kleven emoties, daar willen we aandacht voor hebben. Toch merk ik vooral dat zij ook blij zijn dat er een natuurlijk vervolg komt”, aldus Van der Linden.

Samenvoeging positief tegemoet

Zoals bij andere fusies, zullen ook hier mensen om verschillende redenen mogelijk naar een andere kerk dan Andel gaan. “Maar dat wordt gerespecteerd. Het is ieders eigen keuze.” De fusie wordt overigens in beide gemeenten positief ontvangen.

“Er zijn eigenlijk geen verschillen tussen Andel en Giessen-Rijswijk”, zegt Schreuders. “De gemeente in Andel is ook erg positief, al vinden ze het wel spannend wat er allemaal gaat gebeuren”, voegt Groenenberg toe. “Een aantal mensen uit Giessen-Rijswijk heeft onze kerk al bezocht en we vinden het fijn dat zij zich welkom voelen bij ons.”

Activiteiten

Om de samenvoeging soepel te laten verlopen, is er een werkgroep opgericht die de transitie zo goed mogelijk probeert te begeleiden, onder andere met activiteiten. “Op deze manier willen we mensen beter met elkaar laten kennismaken”, zegt Rick Hobo, die als gemeentelid van Giessen-Rijswijk betrokken is bij de werkgroep.

“We organiseren onder meer een speeddate in Andel en ds. Matthea Klaasse-Mesch, predikant in Andel, heeft afgelopen zondag in Giessen-Rijswijk gepreekt.”

Toekomst kerkgebouw

Wat er met het kerkgebouw De Wijnstok en de Rank in Rijswijk gaat gebeuren, is nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het pand voorlopig nog in gebruik voor (uitvaart)diensten en daarnaast maakt Maaswaarden ouderenzorg er gebruik van.

Uiterlijk 1 januari 2026 moet de nieuwe bestemming van het gebouw bekend zijn. “Doordat de huuropbrengsten de kosten dekken, is er geen haast om snel te handelen”, zegt Schreuders.

Al met al is de kerkenraad van Giessen-Rijswijk opgelucht dat er een duurzame oplossing is gevonden voor het tekort aan ambtsdragers. De fusie is niet eens zo’n gek idee, want ooit is alles begonnen met de GK Andel-Giessen-Rijswijk. “Het moest zo zijn”, concludeert Van der Linden lachend.