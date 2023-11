Inschrijven voor de Jeugdmuziekdag Altena 2024 is vanaf nu mogelijk

NIEUWENDIJK • De inschrijving voor de Jeugdmuziekdag Altena 2024 is gestart. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 2 maart 2024 in het dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Tijdens deze dag spelen jonge muzikanten samen met andere muzikanten in één groot orkest en wordt er gewerkt aan een concertprogramma onder leiding van professionele dirigenten.

Het thema voor dit jaar is: ‘Superheroes’. Naast gezamenlijke repetities wordt er ‘s middags in kleinere groepen gerepeteerd. De dag begint om 10.00 uur en wordt afgesloten met een feestelijk slotconcert.

Aanmelden kan tot 18 december via de link op de homepage van www.jeugdmuziekdagaltena.nl. Elke muzikant tot ongeveer 21 jaar uit het Land van Heusden en Altena die een muziekinstrument bespeelt dat voorkomt in een HaFaBra-orkest, is welkom. Lidmaatschap bij een muziekvereniging is geen vereiste.

Deelname kost 9,50 euro en is inclusief bladmuziek en een eenvoudige maaltijd ‘s avonds. Het slotconcert begint om 19.00 uur en daarvoor is de entree gratis.