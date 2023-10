Nieuwe verkeersborden voor Uitwijk en Waardhuizen: ‘Het loopt nu echt uit de hand’

UITWIJK/WAARDHUIZEN • Tijdens een bewonersavond van de dorpsraad Uitwijk-Waardhuizen kwam in februari als speerpunt weer eens de verkeersveiligheid aan de orde. Met name in Uitwijk wordt het steeds drukker. Van 25 oktober tot 30 november wordt er een actie uitgevoerd met verkeersborden die zijn ontworpen door kinderen.

Leerlingen van groep vier tot en met acht van basisschool De Verrekijker in Waardhuizen hebben zich ingespannen om voorbeelden van nieuwe verkeersborden te tekenen. Het hoofdthema is dat bestuurders van auto’s binnen de kernen nu echt stoppen met het gaspedaal in te drukken en dat 30 kilometer per uur de norm wordt.

‘Het loopt uit de hand’

Navigatiesystemen leiden zelfs de zwaarste vrachtwagencombinaties door Uitwijk. “Het loopt nu echt uit de hand”, weet Kees Eikelboom van de dorpsraad. “Het is al eerder aangekaart bij de gemeente Altena, maar dat leverde niets op, dus hebben wij de kinderen van onze basisschool maar aan het werk gezet.” Een jury, bestaande uit leden van de dorpsraad, de school, ouders en burgemeester Egbert Lichtenberg, boog zich over de 34 gemaakte ontwerpen. Daaruit werd een selectie van vijf gemaakt en van deze tekeningen worden echte verkeersborden gemaakt, die vanaf 25 oktober bij alle toegangen van de dorpen komen te staan.

Hoger doel

Kijkend naar de tekeningen dan vallen er direct een aantal op. “Kijk, deze is heel leuk omdat de automobilist bedankt wordt omdat hij zijn snelheid matigt”, stelt een lid van de dorpsraad. Burgemeester Lichtenberg wijst naar een afbeelding waar ook het milieu aan de orde komt. “Dat bord vertegenwoordigt een nog hoger doel naast alleen het hardrijden.” Eén van de kinderen vraagt op haar verkeersbord of het alstublieft wat rustiger kan.

Schildpad of slak

Een bord dat er meteen uitspringt is van de onlangs negen jaar geworden Tim Scherff. Daarop maar liefst vijfmaal een button dat 30 kilometer in Uitwijk en Waardhuizen vanaf nu echt wel de norm is. Hij gebruikt als symbool voor de actie de slak. Misschien wel het langzaamste dier op aarde. Tim tekende uiteraard ook de landbouwtrekker, een belangrijk vervoermiddel en werktuig in de deze regio en een groene duim omhoog bij goed gedrag, een rood duimpje omlaag als er te hard wordt gereden.

Tim - hij woont dicht bij de grote rotonde op de provinciale weg - wijst naar zijn gemaakte afbeelding. “Ik heb er vooraf goed over nagedacht, want er wordt in ons dorp echt te hard gereden. Er moest op mijn bord een auto of een trekker bij en een dier dat heel langzaam gaat. Ik heb getwijfeld tussen een schildpad of een slak. Die laatste lijkt mij nog slomer.”

Iza is acht jaar en koos voor een ontwerp met een kind op een skatebord, dat ook hoopt op een veiliger Waardhuizen.

Eerste keer als jurylid

De burgemeester kijkt trots rond. “Dit is de eerste keer dat ik als jurylid word gevraagd. Het initiatief van de dorpsraad om dit zo belangrijke item samen met de school op te pakken, spreekt mij aan. Kinderen kijken op een heel andere manier naar veiligheid, dat wordt op deze tekeningen duidelijk. Het symbool van de slak komt een paar keer terug. Ook dierveiligheid spreekt tot mijn verbeelding. Een meisje gaf aan dat haar kat hier is overreden.”

“Het symbool van de aarde komt terug. Dat geeft aan dat het ook over het klimaat gaat. Prachtig dat kinderen van zes tot twaalf deze verbindingen al leggen. Ik hoop zeer dat het fleurige borden worden, die straks de aandacht van de automobilist trekken. En nog belangrijker: dat zij zich aan die 30 kilometernorm gaan houden. En nogmaals, verkeersveiligheid is in alle plannen van de gemeente Altena het belangrijkste thema.”

‘Ook eigen inwoners hebben moeite met snelheidslimiet’

De gekozen tekeningen worden nu op verkeersborden geplaatst. Na de herfstvakantie worden de borden bij elke toegang tot de dorpen geplaatst. Er worden ook posters en flyers gemaakt en verspreid in de dorpen. Kinderen zullen de flyers uitdelen aan passerende automobilisten.

“Met alle respect voor onze eigen bewoners, maar ook zij hebben moeite om zich aan de snelheidslimiet te houden”, benadrukt Eikelboom. Hij noemt ook de rotonde op de provinciale weg N322. “De tientallen kinderen die vanuit Uitwijk naar school in Waardhuizen fietsen hebben daar bepaald geen veilig gevoel bij.”