Burgemeester Lichtenberg ontbijt met leerlingen in Waardhuizen

25 minuten geleden

WAARDHUIZEN • Bij groep 7 en 8 van CBS De Verrekijker in Waardhuizen schoof burgemeester Egbert Lichtenberg op woensdag aan voor een gezond ontbijt. Het Burgemeestersontbijt is een initiatief van het Nationaal Schoolontbijt.

De tafel was goed gedekt. Zo was er keuze uit fruit, yoghurt, cruesli, volkoren crackers en natuurlijk versgebakken brood. De bakker van Bakkerij van Horssen kwam het brood zelf brengen en sloot ook aan.

Tijdens het ontbijt kwam er van alles ter sprake: zo weet de burgemeester nu precies wie er op welke sport zit, wat iedereen normaal gesproken eet tijdens het ontbijt en wat de kinderen op vakantie doen.

Voorlezen

Omdat het nu ook Kinderboekenweek is, kreeg de burgemeester de eer om een stuk voor te lezen. Alle kinderen luisterden aandachtig en daarna ontstond een mooi gesprek over een gezonde leefstijl en waarom dat zo belangrijk is.

Burgemeester Lichtenberg genoot van het enthousiasme van de kinderen. “Ik was blij te ervaren dat de school samen met de kinderen zoveel aandacht heeft voor het belang van gezond eten en gevarieerd sporten. De Verrekijker heeft een mooie plek in de gemeenschap van Waardhuizen, mede door de inzet van betrokken ouders.”

Verkeersborden

Aansluitend mocht de burgemeester ook nog jureren bij de ontwerpen van de verkeersborden die door leerlingen waren gemaakt om de verkeersveiligheid te bevorderen. Nadat de kinderen al hun vragen gesteld hadden aan de burgemeester en iedereen genoeg gegeten had, was het weer tijd om vol energie aan de slag te gaan.