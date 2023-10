Frikandellenwedstrijd bij Le Clerque in Wijk en Aalburg

23 minuten geleden

Nieuws 119 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • In maart opende Le Clerque haar deuren op Maasdijk 14 in Wijk en Aalburg. Na een afwezigheid van maar liefst 9 jaar konden de Klerk-familie het niet laten om de frituur opnieuw te starten voor het grote publiek. Al snel kwam de vraag wanneer er weer een frikandellenwedstrijd georganiseerd zou worden, zoals dat vroeger ook gebeurde.

Op zaterdag 7 oktober om 14.00 uur is het zover. Dan krijgen alle deelnemers een uur de tijd om te laten zien wat ze kunnen. De inzet is afgelopen week al gedaan door Gerard Klerk, met negen stuks in 20 minuten. Wie denkt dit te kunnen verslaan wordt uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden is niet nodig.

‘Zorg er gewoon voor dat je op tijd aanwezig bent, zodat we je naam kunnen noteren om de score bij te houden’, laat men weten. ‘Deelname is gratis, maar als je niet meer dan negen frikandellen kunt eten, vragen we je om de kostprijs van het aantal frikandellen te doneren aan Tabitha Schouten. Zij steekt op dit moment de handen uit de mouwen in Cambodja om vrouwen te helpen die in de prostitutie terecht zijn gekomen.’