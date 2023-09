VVD Altena wil dat het college het principeverzoek voor huisvesting van arbeidsmigranten op korte termijn afwijst

1 uur geleden

ANDEL • Pim Bouman en Jan Kolff hebben namens de fractie van VVD Altena een schriftelijke vraag gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het principeverzoek voor de tweede fase van de bouw van woningen voor arbeidsmigranten. Een ondernemer aan de Middenweg in Andel heeft dit verzoek ingediend. Dit principeverzoek is ingediend naast de huisvestingsvergunning van 276 arbeidsmigranten die al is afgegeven.

VVD Altena vindt dit na alle onrust die in Andel is ontstaan een onbegrijpelijke zet. ‘Zoals u weet is er geen politiek draagvlak voor dit soort grootschalige huisvesting. Het bestemmingsplan en het recent vastgestelde beleid verzetten zich daartegen. Wij rekenen er daarom op dat u dit verzoek zorgvuldig, maar snel, definitief en onvoorwaardelijk afwijst. Er is geen ruimte voor verdere uitbreiding!’ schrijft de fractie in de brief aan het college.