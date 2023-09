In Electro World Veen wordt een shop-in-shop met infraroodpanelen geopend: ‘Het draait allemaal om de warmte’

58 minuten geleden

VEEN • Bij Electro World Veen kunnen klanten vanaf deze week ook terecht voor infraroodpanelen. In de Veense winkel wordt een shop-in-shop geopend, waardoor de verwarmingselementen een plek met extra aandacht in de winkel krijgen.

Het idee voor de verkoop van infrarood verwarmingspanelen speelde vorig jaar al bij eigenaar Dennis van Roosmalen door het hoofd. “Maar ik vond het eigenlijk nog te vroeg. Er was veel vraag naar en ik wilde me er eerst goed in verdiepen. De panelen die we vorig jaar verkochten en die je bij elke willekeurige bouwmarkt kon kopen, lijken in niets op de infraroodpanelen die we nu gaan verkopen. Wat we nu aanbieden, zijn echt een veel betere oplossing voor thuis en we worden de 25e shop in Nederland die hoogwaardige infraroodpanelen verkoopt.”

Dennis wil graag met zijn klanten meedenken als het gaat om de energiecrisis. “Je zag vorig jaar echt een run op elektrische kacheltjes en infraroodpanelen. Mensen wilden - en willen nog steeds - zo duurzaam en goedkoop mogelijk hun huis verwarmen. Kacheltjes verwarmen de hele ruimte en die blijven maar stoken, omdat elk hoekje op temperatuur moet zijn. Maar uiteindelijk draait het allemaal om degene die in die ruimte zit. Die wil het behaaglijk hebben. Onze duurzame oplossing is verwarmen met infraroodpanelen. Ze geven een warmte die vergelijkbaar is met de warmtestraling van de zon. Deze comfortabele manier van verwarmen is goed voor het milieu en je portemonnee en is ook perfect in iedere inrichting in te passen. Infraroodverwarming is bovendien geluidloos.”

Designpanelen

Bij Electro World Veen realiseren ze zich ook dat niet iedereen blij wordt van een infraroodpaneel in huis. “De standaardpanelen zijn wit en niet iedereen wil zo’n paneel in zijn kamer. Voor die mensen hebben we designpanelen. Zo verkopen we een spiegel waar een infraroodelement in verwerkt is. Dat is ideaal voor in de badkamer. Maar we hebben ook panelen die er uitzien als een staande lamp. En we hebben zelfs een zuil waar je bij wijze van spreken een plant op zou willen zetten. Dat moet je niet doen natuurlijk, maar het geeft wel aan hoe stijlvol die panelen er uitzien. De infraroodpanelen die wij gaan verkopen, zijn zeker niet de goedkoopste, maar wel de beste en het gaat uiteindelijk om het rendement. Wat verbruikt het paneel en hoeveel warmte geeft het af? Want uiteindelijk draait het allemaal om die warmte. We willen het lekker warm hebben, maar wel tegen een zo laag mogelijk energieverbruik.”

Leverancier Wellheat blijft de komende tijd nauw betrokken bij de verkoop van de panelen. “We hebben natuurlijk trainingen gehad, maar de leverancier blijft ons nog een tijd ondersteunen. Dus als klanten advies willen aan huis, dan gaat de leverancier de komende tijd nog met ons mee. En als we er dan helemaal onze weg in gevonden hebben, kunnen we dat op zeker moment van Wellheat overpakken.”

Speciale opening

Op zaterdag 9 september wordt de shop-in-shop officieel geopend. Belangstellenden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom.