Odensehuis Gorinchem presenteert het huiskamer danspaleis

1 uur geleden

GORINCHEM • Vanaf aanstaande maandag 28 augustus komt het huiskamer danspaleis naar Odensehuis Gorinchem.

Het Odensehuis wordt dan een ouderwets gezellige muziekclub. De platendraaier draait muziekfavorieten en samen worden herinneringen opgehaald. Iedereen is welkom op maandag 28 augustus en 4 september van 10.00 tot 12.00 uur Odensehuis Gorinchem in Wijkcentrum Dalemplein (ingang sporthal) aan de Kruithoorn 3 in Gorinchem. Voor vragen: coördinator Petra Peursem via 06-83984545.