Frontrunners houdt inloopavond over nieuwbouwplannen in Dussen

1 uur geleden

Nieuws 245 keer gelezen

DUSSEN • Frontrunners, waar evangelist Tom de Wal oprichter van is, is van plan om aan de Oude Kerkstraat 6 in Dussen een nieuwe onderkomen te realiseren. In verband met de voorbereidingen van de benodigde vergunningen organiseert Frontrunners een inloopbijeenkomst.

Momenteel worden voor de nieuwbouwplannen de benodigde voorbereidingen getroffen. Het nieuwe pand zal een grote en kleine conferentiezaal, kantoren, video- en audiostudio’s en klaslokalen omvatten. Ook zal aan de overzijde van Oude Kerkstraat 6 het parkeerterrein worden uitgebreid.

Op donderdag 31 augustus zijn geïnteresseerden tussen 16.00 en 20.00 uur welkom om een toelichting op de plannen te krijgen en daarover vragen te stellen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in hotel-restaurant De Koppelpaarden, Oude Kerkstraat 1 in Dussen.

Omwonenden in verzet

Een aantal inwoners van Dussen startten in januari een petitie tegen de nieuwbouwplannen. Zij zijn bang voor overlast. “De Rietpluim ligt aan een erg smalle dijk, die niet bestemd is voor doorgaand verkeer”, stelde Helga Gardenier, die de petitie begon, destijds. “In het verleden is hier een parallelweg aangelegd om de dijk te ontlasten van verkeer dat naar de pont gaat. We vrezen dat met de komst van de Frontrunners en alle activiteiten die ze willen ontplooien er een grote toename van verkeer en mensen komt. We zijn bang voor de overlast die dit gaat veroorzaken.”

De inwoners van Dussen gaven aan dat de plannen van Frontrunners Ministries niet geschikt zijn voor het kleine dorp. “Als ze alleen al een zaal willen realiseren waar 1250 mensen in kunnen terwijl Dussen zelf zo’n 2500 inwoners heeft, geeft dat scheve verhoudingen.”

Gardenier benadrukte overigens dat de opstellers van de petitie niets tegen de organisatie zelf hebben. “Wij hebben puur bezwaren tegen de vestiging op deze plek.”

