Dierenambulance Altena redt dieren in nood: ‘Niet normaal hoeveel dieren hulp nodig hebben’

1 uur geleden

Nieuws 196 keer gelezen

GENDEREN • Als de klink van het hek naar beneden gaat, worden ze al enthousiast opgewacht. Miranda Thur uit Genderen aait direct het mannelijke damhert over zijn hoofd. Hij krijgt ook direct de aandacht van Helene Versluijs uit Almkerk. “Deze is hier opgegroeid, hij werd verstoten en kwam als kalfje binnen. Nachtenlang heeft de dierenarts naast het hertje geslapen en samen hebben we hem om de paar uur de fles gegeven. We kunnen nergens heen met een damhert. Net als deze, die ook allemaal her en der gedumpt zijn,” wijst Helene naar de vele geiten en eenden die rustig rondscharrelen in de dierenweide van de thuislocatie van de dierenambulance Altena in Genderen.

Dierenambulance Altena werkt vanuit hun standplaats in Genderen, waar vrijwilligers 24/7 beschikbaar zijn om hulp te bieden aan dieren in nood in de gemeente Altena. “Ik zocht iets met dieren en dit is het geworden,” vertelt Helene Versluijs. “Je leert zoveel over de natuur, hun leefomgeving en de leefwijze van de dieren. Het vergt veel energie, maar elk dier dat we kunnen redden is mooi.”

Marianne Bleijenberg uit Almkerk beaamt dit. “Ik heb altijd met veel plezier met dieren gewerkt en nu ben ik als vrijwilliger betrokken bij de dierenambulance.” Ze vertelt eerlijk: “Het is niet normaal hoeveel dieren hulp nodig hebben. Zelf kom ik zelden een dier in nood tegen, maar hier leer ik hoeveel dieren in nood zijn. Het werk bij de dierenambulance geeft zoveel voldoening, zelfs als het betekent dat we hen uit hun lijden moeten verlossen.”

Dag op de dierenambulance

Helene heeft vandaag dienst op de ambulance en deelt haar ochtendprogramma. “De eerste melding was van een aangereden gans. Helaas moest ik die naar de dierenarts brengen om te laten euthanaseren. Direct daarna kreeg ik de melding van een aangereden reiger, maar die was al overleden voordat ik ter plaatse was.”

“Later in de ochtend was er een melding van een klein duifje. Door de storm van afgelopen week was het nest ingestort. De andere kleine duifjes waren overleden en de ouders waren al enkele dagen niet meer gezien. Ik heb het duifje naar de opvang gebracht. Daarna was er een melding van een aangereden volwassen duif, maar ook die was te zwaar beschadigd om te kunnen redden.”

Helene zucht even en zegt: “Dat klinkt niet als een leuke ochtend, maar het geeft toch veel voldoening.”

Verwaarloosde Chow-Chow

De vrijwilligers van de dierenambulance zijn dagelijks onderweg en wanneer hen wordt gevraagd welke hulpvraag hen nog steeds bijblijft, vertelt Miranda over een Chow-Chow. “We vonden deze verwaarloosde en zieke Chow-Chow in een voortuin.” Ze kijkt me aan en zegt: “Ik wist niet dat dit mogelijk was. Het was verschrikkelijk. Maar met veel hulp heeft hij nu een nieuw huis en gaat het goed. Elke oproep heeft zijn eigen verhaal.” Vrijwilliger Ed van der Sluis vertelt over een kleine fuut die afgelopen week achter een waterschuif terechtkwam en niet meer terug kon.

Helene lacht: “We maken van alles mee, de ene keer liggen we in de sloot, de andere keer staan we in een bos.” Ze wijzen naar de muskuseenden die in een waterbak plonsen.”Ze werden uitgezet in de Biesbosch, dit is niet hun natuurlijke habitat. In samenwerking met Staatsbosbeheer hebben we ze hier opgehaald. Een groot probleem zijn de vele hanen die gedumpt worden. Iedereen wil kippen in de achtertuin, maar zodra er een haan tussen zit, willen ze er vanaf en daar kunnen wij ook geen kant mee op.”

Ook de jonge kittens die gedumpt en zeiknat onder een heg of struik worden gevonden, vormen een zorgelijke groep. “Afgelopen week hebben we 21 kittens opgehaald na meldingen,” vertelt vrijwilliger Erik Koops.

Hecht team

Op de vraag welke zin de dierenambulance Altena het beste omschrijft, antwoordt Miranda in één woord: Topteam. De anderen vullen aan: “We zijn een hecht team waarbij alles in het belang van de dieren staat. We maken weloverwogen keuzes. We kunnen het niet mooier maken dan het is. Het geeft veel voldoening, maar we zien ook veel verdriet.”

Kleurrijk Altena

Het zijn de inwoners die Altena kleur geven. Gastvrij, betrokken en met oog voor een ander. Samen maken we het verschil en geven we de wereld kleur. In de serie ‘Kleurrijk Altena’ spreken we inwoners van Altena, die kleur geven aan de wereld om hen heen. Ben jij betrokken bij een stichting, of ken je mensen die mogen laten zien hoe zij kleur geven? Meld je/hen aan: redactie.altena@kmp.nl