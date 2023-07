Plannen voor fiets- en wandelroute rondom Bleeke Kil bij Hank vallen in het water

HANK • Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om een nieuwe fiets- en wandelroute aan te leggen rondom de Bleeke Kil bij Hank. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college verschillende varianten onderzocht, maar vanwege het natuurgebied en de onwil van verschillende eigenaren, waaronder Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en particulieren, kan er geen route worden gerealiseerd.

De gemeenteraad nam op 21 december 2021 een motie aan waarin werd gevraagd om een extra brug voor het ‘rondje Hank’. Hierbij werd het college opgedragen om een logische verbinding te zoeken met het dorp Hank, met inbegrip van een brug over de Postsloot naar de Visserskade. Dit zou een fiets- en wandelrondje mogelijk maken vanaf de Nathalsweg richting de Visserskade, met als centrale punten de Jannezandsebrug en ‘Het Sluiske’.

Het college startte daarom een haalbaarheidsonderzoek naar het fiets- en wandelrondje. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de realisatie van het rondje niet haalbaar is. Het onderzoek omvatte twee varianten, namelijk een fiets- en wandelverbinding langs de zuidzijde van de Bleeke Kil en een verbinding langs de noordzijde.

Zuidzijde

Voor beide varianten zijn meerdere routes onderzocht, maar geen van deze opties kan gerealiseerd worden. Gesprekken met grondeigenaren en/of pachters van de betreffende percelen leverden geen medewerking op. Bovendien is het gebied langs de Postsloot door Waterschap Rivierenland in 2014 ingericht als ecologische verbindingszone, wat betekent dat het niet toegankelijk is voor wandelaars en een brug over de Postsloot niet mogelijk is

Noordzijde

Ook de noordzijde van de Bleeke Kil bleek geen geschikte optie. Het gebied wordt gescheiden door een natuurgebied van Staatsbosbeheer dat aangemerkt is als Natura 2000-gebied. Staatsbosbeheer en de eigenaar van het naastgelegen agrarische perceel hebben beide geen medewerking willen verlenen, vanwege het belang van het behoud van de rust- en oversteekplaatsen voor dieren in de polder.

Het college concludeert daarom dat zowel een fiets- en wandelverbinding langs de zuidzijde als langs de noordzijde van de Bleeke Kil niet haalbaar is. Hierdoor is een nieuwe verbinding tussen de Nathalsweg en de Visserskade ook niet mogelijk.

Vrijliggend fietspad Nathalsweg

Het college meldt dat er wel vooruitgang is geboekt met betrekking tot een vrijliggend fietspad langs de Nathalsweg, dat een veilige fietsvoorziening zou bieden voor (recreatieve) fietsers tussen Hank en de Vissershang/Biesbosch.

Er zijn gesprekken gevoerd met grondeigenaren en er is een onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid. Op basis van deze informatie zijn er verschillende varianten ontworpen die nu verder worden uitgewerkt en onderzocht. Verdere informatie hierover zal op een later moment bekend worden gemaakt.