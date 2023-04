Altena een stukje schoner door Kanjerschool de Wilgenhoek uit Hank

HANK • Alle groepen van Kanjerschool de Wilgenhoek hebben deze week een steentje bijgedragen aan het schoner maken van de gemeente Altena.

Eerst kregen de leerlingen een gastles van ‘Team Schoon’, waarin verteld werd over zwerfafval. Wat is het precies, waar vind je het allemaal? En wist je dat een leeg colablikje over 50 jaar nog niet weg is uit de natuur? Daarna is elke groep aan de slag gegaan met afvalprikkers en een grote vuilniszak. En wat is er veel afval verzameld.

De kinderen hadden de smaak te pakken. Volgende week gaat de Wilgenhoek met een aantal groepen naar de grote speeltuin in Hank. Want volgens de leerlingen was het daar ook echt nodig om eens goed aan de slag te gaan.