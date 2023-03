Inwoners van Andel declareren 123.000 euro bij gemeente Altena voor kosten van dossier arbeidsmigranten

di 7 mrt. 2023, 13:43

Algemeen 600 keer gelezen

ANDEL • Inwoners van Andel hebben bij de gemeente Altena een declaratie van 123.000 euro ingediend, om daarmee de kosten te vergoeden die door hen gemaakt bij het dossier ‘arbeidsmigranten in Andel’.

De aanvraag van een vergunning voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten door een Andelse ondernemer houdt het dorp al een aantal jaren bezig. Een groot deel van de Andelse bevolking verzet(te) zich fel tegen de komst van de arbeidsmigranten, met als voornaamste bezwaar de grootschaligheid van de huisvesting. Het dorp Andel telt zo’n 2.500 inwoners, een aantal dat met ruim 12 procent toeneemt wanneer de arbeidsmigranten bij het bedrijf gehuisvest worden.

Er zijn grote fouten gemaakt in het arbeidsmigranten-dossier, die ook erkent zijn door de raad en het college van Altena. Desondanks besloot het college ongeveer een maand geleden dat de ondernemer toch een vergunning krijgt om de huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Dit heeft tot veel onbegrip en boosheid bij de inwoners van Andel geleid. Voor hun gevoel is er weinig gedaan met de ruim 900 ingediende zienswijzen op het voorgenomen besluit van het college.

Kous is niet af

Het college heeft voorwaarden aan de vergunning verbonden, maar daarmee is de kous niet af voor de inwoners van Andel. In een brief aan het college en de gemeenteraad zetten zij de gang van zaken nog eens op een rijtje en leggen ze een declaratie neer voor het dorp Andel, voor de geleden schade.

De brief begint met een ‘feitelijke opsomming op hoofdlijnen’, zo schrijven de opstellers, ‘van wat er de afgelopen twee jaar de revue heeft gepasseerd voor inwoners uit Andel’. Zo wordt benoemd dat de raad en het college bij meerdere raadsvergaderingen hebben aangegeven dat er grote fouten zijn gemaakt bij het bepalen van het beleid en de behandeling van de aanvraag van de ondernemer. ‘Hiervoor is ook meerdere malen ‘sorry’ gezegd tegen de inwoners van Andel’, schrijft men.

Ook haalt men nog eens de handtekeningenactie in 2021 aan, waarbij met zo’n 1000 handtekeningen de ernstige zorgen ten aanzien van de leefbaarheid in het dorp kenbaar werd gemaakt aan het college. Tevens noemt men de oproep die door de politiek in Altena werd gedaan om zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit van het college. Uiteindelijk werden ruim 900 zienswijzen ingediend.

De opstellers van de brief noemen het opmerkelijk ‘dat er erkenning is voor de grootschaligheid van de huisvesting en de gevolgen ten aanzien van de leefbaarheid in ons dorp, maar dat dit niet meegewogen lijkt te hebben in het genomen besluit’. De erkenning blijkt volgens hen uit de impactanalyse die gemaakt wordt door een hiervoor erkend bureau.

Tot slot worden het ‘negeren’ van een Woo-verzoek en de onevenredige verdeling van het aantal arbeidsmigranten per dorp in Altena genoemd in de brief.

Declaratie

Vervolgens wordt in de brief uitgelegd waarom er nu een declaratie wordt ingediend. ‘Om de gemaakte fouten transparant te krijgen, bespreekbaar te maken en waar mogelijk enigszins herstel toe te passen, is er veel energie en tijd van verschillende Andelse inwoners besteed aan dit dossier’, valt te lezen. ‘Deze tijd en energie is natuurlijk niet in geld uit te drukken en is geïnvesteerd vanuit het algehele belang, waaronder het dorpsbelang.’

De opstellers van de brief doen toch een poging om de kosten van de aan het dossier besteedde tijd te berekenen. Gesteld wordt dat gedurende 82 weken, gemiddeld drie personen vier uur per week aan het dossier hebben besteed. ‘De 4 uur van die gemiddeld drie verschillende personen zijn ten koste gegaan van bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk in het dorp, dus 12 uur per week die hier niet aan besteed zijn. Bij de rekensom kiezen we het volgende als uitgangspunt; een laag uurtarief van een in te huren medewerker met enige kennis van omgevingsrecht is 125 euro.’ Daarbij komen de totale kosten dus uit op 123.000 euro, zo heeft men berekend.

‘Dit zijn kosten die ‘de maatschappij’ betaalt omdat de gemeente, ook volgens eigen zeggen, fouten heeft gemaakt’, concluderen de schrijvers van de brief. Hoe zij de uitbetaling van de declaratie voor zich zien, wordt niet duidelijk gemaakt. Bij de genoemde kosten heeft men de juridisch gemaakte kosten overigens nog niet meegerekend.

Het college heeft nog niet gereageerd op de brief.