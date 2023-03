• Het oude pand van de Spar in Andel.

Omwonenden van Spar in Andel vrezen voor overlast: stappen naar rechter om nieuwbouw te stoppen

ANDEL • De rechter moet zich buigen over de vergunning die is verleend voor de nieuwbouw van de Spar aan de Burgemeester van der Schansstraat in Andel. Omwonenden zijn namelijk naar de rechter gestapt.

Het oude pand van de Spar in Andel werd onlangs gesloopt en eind maart, begin april moet de nieuwbouw klaar zijn. Naast de nieuwe supermarkt worden er ook vijf appartementen op de locatie van de ‘oude’ Spar gebouwd.

Omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de nieuwbouw, omdat zij vrezen voor parkeer- en geluidsoverlast en gevaarlijke verkeerssituaties tijdens de bevoorrading van de winkel.

Parkeeroverlast

Bij de nieuwbouw worden twaalf parkeerplaatsen voor bezoekers van de Spar gerealiseerd, maar volgens de omwonenden zijn dit er te weinig. Zij voorzien parkeeroverlast wanneer klanten hun auto’s in de omliggende straten zullen parkeren.

Bevoorrading aan achterzijde

Aan de achterzijde van het pand komen negen parkeerplekken voor de bewoners van de appartementen, maar doordat hier ook de bevoorrading plaatsvindt worden er tijdens het lossen van de vrachtwagen vier plekken geblokkeerd.

Volgens de bezwaarmakers zal de krappe ruimte die beschikbaar is ook voor gevaarlijke situaties zorgen. De vrachtwagenchauffeur moet namelijk begeleid worden door personeel van de Spar om veilig achteruitrijdend het terrein op te komen.

De rechter zal medio maart een uitspraak doen in deze zaak.